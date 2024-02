Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a dat lovitura de începere a ediției de anul acesta a turneului „Bucovina Cup” la hochei. Turneul are loc pe patinoarul artificial din Suceava, de pe str. Universității. „Timp de trei zile, patinoarul va fi gazda pasiunii pentru hochei a echipelor participante la acest turneu old boys. Este o oportunitate de a promova hocheiul în zona noastră și de a încuraja sportul atât în rândul veteranilor, cât și a tinerilor”, a transmis Lucian Harșovschi.

