Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, ”a pus mâna” pe Marele trofeu al Festivalului Internațional de muzică ușoară ”Voci de înger” de la Suceava. A pus mâna pentru a-l înmâna câștigătoarei acestei ediții, Delia Racu. ”Se spune că muzica este cea mai bună soluție la orice problemă și nu are cum sa fie altfel, dovadă sunt vocile de îngeri care au participat de vineri, 31.03, până duminică, 02.04, la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de muzică ușoară pentru copii și tineri Voci de Îngeri. Am avut onoarea și plăcerea să înmânez marele trofeu câștigătoarei, Delia Racu, și să reiterez sprijinul administrației pentru astfel de evenimente. Mulțumim, copii, că împărtășiți cu noi din talentul vostru și ne bucurați cu momente deosebite în fiecare an! Felicitări tuturor participanților și mult succes în viitor!”, a transmis Harșovschi.