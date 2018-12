În România, aproape 1 din 10 copii se naşte prematur şi are nevoie de asistență medicală adecvată încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor. (Raport WHO Born too soon).

Numai din fondurile colectate între 2012 și 2017 din direcționarea a 20% din impozitul pe profit, Organizația Salvați Copiii România a dotat maternitățile din România cu aparatură medicală necesară salvării copiilor născuți prematur, în valoare totală de 1.679.504 de euro.

Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și nu poate depăși 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2018.

În regiunea Nord-Est media de mortalitate infantilă a fost în 2017 de 7,6 la mie, față de media națională de 7,2 la mie. Defalcat pe județe, observăm că în Vaslui rata mortalității a fost de 5,7 la mie, în Suceava de 7,7, în Neamț de 5,8 la mie, iar în Botoșani de 12,9 la mie (date aflate în lucru la INS, decembrie 2018).

Salvaţi Copiii a ajuns până acum în zona de Nord-Est a ţării cu 96 de echipamente necesare supravieţuirii nou-născuţilor, în valoare de 607.000 de euro, în localităţile: Vaslui, Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Vatra Dornei, Pătrăuți, Roman, Piatra-Neamț, Târgu-Neamț, Iași, Hârlău, Dorohoi, Botoșani, Bacău, Bârlad, Pașcani, Bicaz, Rădăuți, Gura Humorului și Fălticeni.

În ultimii șapte ani, Salvați Copiii România a investit aproape 4 milioane de Euro în dotarea a 88 de maternități și secții de nou-născuți din 41 de județe ale țării cu aproximativ 515 echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea a peste 42.000 de prematuri.

Principala cauză a mortalității infantile este prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mari șanse de supraviețuire, dacă maternitatea în care se nasc are la dispoziție aparatură medicală adecvată unei intervenții rapide.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România, subliniază importanța ca toate companiile să își asume rolul social și să investească în cauzele sociale: „Lucrăm îndeaproape cu medicii, pentru ca efortul nostru să acopere vulnerabilitățile reale ale maternităților. E nevoie de investiție consistentă, de responsabilitate socială, pentru că de sistemul medical depindem cu toții. De aceea este atât de important acest mecanism de direcționare a 20% din impozitul pe profit, pentru că înseamnă implicare și efort conjugat.”

Companiile se pot implica în dotarea maternităților, prin sponsorizarea Organizației Salvați Copiii, potrivit Codului Fiscal, astfel:

– Societățile Comerciale plătitoare de impozit pe profit vor scădea sumele aferente din impozitul pe profitul datorat, la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

– Microîntreprinderile vor scădea sumele aferente din impozitul pe venit datorat, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial.

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii

Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.

Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.

În calitate de membru al Save the Children International, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.