Colegiul Național de Informatică <Spiru Haret> din Suceava este pregătit pentru debutul noului an școlar, la 5 septembrie. Directorul unității de învățămînt, profesorul de fizică Virginel Iordache, a declarat, la Radio Top: „Colegiul <Spiru Haret> este o școală în care s-a muncit toată vara. Toate sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele, sînt văruite și igienizate. Și căminul e în mare parte realizat. Avem mici probleme cu mobilierul, dar sper ca pînă la sfîrșitul anului calendaristic să punem la punct și mobilierul. Sînt 134 de camere, în care stau cîte doi sau trei copii. Fiecare cameră dispune de baie proprie. Se asigură un minim confort, firesc, de altfel, în timpurile acestea”. De asemenea, profesorul Iordache a menționat că la cantina Colegiului <Spiru Haret> s-a preparat hrana pentru cei aproximativ 600 de participanți la Festivalul Internațional de Artă Medievală <Ștefan cel Mare>.

