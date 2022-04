10 studenți, de la specializările Drept și Științe politice, din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, au participat, în perioada 11-15 aprilie 2022, la o vizită de studiu inovativă, în regiunea București-Ilfov. Stagiul a fost organizat prin proiectul ASCED – Angajare Sustenabilă și Competitivitate pentru studenții din domeniul economic și drept, implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352.

Timp de cinci zile tinerii au avut parte de întâlniri și vizite de studiu, relevante pentru profesiile pe care le vor urma.

Astfel, pe 12 aprilie 2022, în prima parte parte a zilei, studenții au mers într-o vizită de studiu la Agenția Națională Antidrog. Tinerii au fost primiți de doamna Pop Adriana, responsabil Compartiment formare, de doamna Comisar Paula Frusinoiu, doamna doctor Liliana Dorobăț și domnul director Georgel Cristian Ivan. Paula Frusinoiu a prezentat institutia, istoricul și modul de functionare, iar Liliana Dorobăț le-a prezentat studenților proiectele pe care le au în derulare și care urmăresc preventia și tratamentul persoanele dependente. Au fost prezentate câteva modele de bune practică, al căror scop îl reprezintă crearea unei comunitati terapeutice in penitenciare. Studenții au vizitat și un centru de tratament și asistență integrate, unde au fost primiti de către conducătorul centrului, Laviniu Sva, sociolog de profesie, și medicul Laurentiu Dobre. În a doua parte a primei zile, studenții au mers la Institutul Național de Istorie „Nicolae Iorga”. Directorul Ovidiu Cristea si doamna Dr. Mioara Anton i-au întâmpinat pe tineri și le-au făcut un tur al institutului, care a fost locuința lui Nicolae Iorga și au avut loc discuții cu privire la patrimoniul de carte de care dispun și activitățile de cercetare și proiectele pe care le au în derulare.

Pe 13 aprilie 2022, studenții au mers la sediul Organizației Crucea Roșie România. Aici au fost întâmpinați de domnul Victor Nicolăescu, care a realizat o prezentare a societății, a istoricului și modului de functionare, activitățile principale, respectiv intervenții în caz de dezastre, prevenire, voluntariat, cursuri de prim ajutor, servicii sociale în sistem de zi, ambulanțe sociale, sprijin pentru comunitățile de rromi și servicii de formare profesională.

În a treia zi a vizitei de studiu, pe 14 aprilie 2022, în prima parte a zilei, studenții au vizitat Parlamentul României. Tinerii au avut parte de un tur ghidat alături de doamna Cristina Pop și au putut vizita salonul de protocol pentru invitații presedintelui, sălile C.A. Rosetti, Nicolae Iorga, Nicolae Titulescu, Alexandru Ioan Cuza, intrarea spre Senat și către Sala de plen Regele Mihai a României și intrarea prezidențială. Studenții au putut afla și despre oportunitatea de a efectua stagii de practică în cadrul Parlamentului. În a doua parte a zilei, tinerii au mers în vizită la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, din cadrul Academiei Române. Grupul de studenti a fost primit de consilierul juridic Iolanda Vasile și de către cercetătorii Lector univ.dr. Tudor Avrigeanu, Prof. univ. Nicoleta Heghes și Lector univ.dr. Tudor Avrigeanu. „Aici poti citi și gândi. Ceea ce putem lua în calcul pentru alegerea unei vocații de cercetător este fascinația pentru o anumită tematică în cadrul dreptului. Suntem în locul în care teoria e legitimă, demersul teoretic e legitim, necesar pentru orice cultură. Teoria e cea care mișcă practica. Căutați adevărul, cercetați-vă, întrebați-vă dacă sunteți făcuți pentru așa ceva”, le-au transmis studenților reprezentanții institutului. Tinerii au fost interesați de modul în care își pot dezvolta pasiunea pentru teorie, pentru cercetare, cu atât mai mult în aceste vremuri când tendința este de a realiza activității preponderent mecanic. Lector univ.dr. Tudor Avrigeanu le-a precizat tinerilor faptul că „juristul are două simțuri: mintea funcționează când e afectată de simțul istoric, respectiv simțul sistematic – cercetătorul jurist”.

„Vizita de studiu a fost o experiență inedită. Cei de la Institutele de Cercetare, Academia Română, Parlamentul României, cât și de la celelalte instituții la care am mers în vizită, s-au implicat și și-au dedicat timp și răbdare pentru a ne explica, în detaliu, toate informațiile pe care le-am solicitat. Am aflat detalii despre proiecte la care România este parte, proiecte despre care nu aș fi putut afla în alt context. Consider că organizarea vizitei a fost una foarte bună și, totodată, am apreciat faptul că, la finalul desfășurării acestuia, am primit feedback-uri și noi de la toți cei cu care am interacționat”, a mărturisit Raluca Daria Lazăr, studentă în anul IV, specializarea Drept.

În ultima zi a vizitei de studiu, studenții au mers la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Tinerii au fost primiti de Luciana Jinga, istoric și cercetător în cadrul IICCMER. Le-au fost prezentate oportunitățile pe care le au din punct de vedere al domeniul de studiu, al istoriei comunismului. De asemenea, studentii au aflat si despre un proiect prin intermediul caruia pot beneficia de o bursă, pe o durata de 3-6 luni. Discutiile au fost interactive, studentii fiind interesati de proiectele pe care IICCMER le are in derulare, cu atât mai mult cu cât Universitatea „Petre Andrei” din Iași și (IICCMER) au încheiat un acord de parteneriat, pe data de 25 martie 2022, în urma căruia cele două instituții și-au propus să se sprijine reciproc în proiectele de cercetare a comunismului din România pe care le derulează, dar să le ofere studenților și posibilitatea de a urma stagii de practică în cadrul instituției.

„Programul pus la dispoziție a fost deosebit de atractiv, prevăzând vizite la instituții importante pentru domeniul nostru educativ, putând îmbina noțiunile teoretice, dobândite în cadrul facultății, cu unele aspecte practice. În aceste locații am avut parte de personal bine pregătit care ne au prezentat obiectul de activitate și aspecte ca ne vor ajuta să ne îmbogățim cunoștințele pentru specializările noastre de studiu”, a precizat Carmen Rachieru, masterandă în anul al II-lea, Dreptul Administrației Publice.

Aceasta a fost a doua vizită de studiu organizată în regiunea București-Ilfov. „Proiectul ASCED și-a propus ca, prin astfel de vizite de studiu și, de asemenea, prin stagiile de practică, să le ofere studenților din grupul țintă, experiențe și activități utile în carieră, pe care să o abordeze cu succes încă de la debut.”, a precizat Roxana Ateșoae, manager de proiect.