Autoritatea de Supraveghere Financiară va organiza, pe data de 21 martie de la ora 19.00, în parteneriat cu Radu Georgescu, Chairman of the Board SeedBlink, și unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori IT din România, webinarul dedicat studenților ”Învață de la un antreprenor de succes!”

Evenimentul va fi unul interactiv, iar studenții vor afla, printre altele, care este drumul de la o idee la o afacere de succes, care sunt abilitățile unui antreprenor pur-sânge, dar și cum pot fi depășite momentele delicate din viața unui business.

Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin completarea unui formular care poate fi accesat AICI. Webinarul va putea fi urmărit live pe pagina de Facebook și pe canalul de Youtube ale A.S.F.

Webinarul va avea loc în cadrul acțiunilor organizate de A.S.F. cu ocazia Global Money Week (GMW), o serie de evenimente internaţionale în cadrul cărora comunităţi întregi îşi unesc eforturile pentru a stimula o mai bună cunoaştere a mediului financiar, pentru înlăturarea politicilor financiare depăşite şi pentru a oferi tinerilor instrumentele şi inspiraţia necesare pentru a-şi modela propriul viitor.

De altfel, A.S.F. va derula, în cadrul GMW, programe și concursuri pe teme de educație financiară, dedicate elevilor, studenților, dar și publicului larg, printre care: ”Wellness Financiar” – seminar de educație financiară dedicat artiștilor; ”Olimpiada A.S.F.” – concurs național de educație financiară pentru elevii din clasa a XI-a și „FinPitic și Lumea financiară” – concurs național de desene destinat elevilor din clasa a IV-a.