Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că a fost informat de către ministrul de interne că la solicitarea sa s-au aprobat 10 locuri pentru polițiști de frontieră în Aeroportul Suceava.

”Așa cum am spus zilele trecute, demersurile noastre continuă pentru găsirea de noi soluții pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava. Astăzi am fost informat de către ministrul de interne că la solicitarea mea s-au aprobat 10 locuri pentru polițiști de frontieră în Aeroportul Suceava. Acesta este un lucru foarte bun pentru optimizarea liniilor din aeroport care dau posibilitatea să fluidizăm și mai mult traficul. De la momentul veștii cu reducerea curselor companiei Wizz Air au fost contactate 23 de companii de aviație cărora li s-au oferit posibilitatea să opereze de pe aeroportul nostru. Alături de noi fac demersuri și reprezentanți din Ucraina ai căror cetățeni în număr foarte mare solicită destinații internaționale de pe aeroportul de la Suceava. În acest an de pe Aeroportul de la Suceava au zburat circa 160.000 de cetățeni ucraineni. Eu sunt optimist și sper să venim cu vești bune în perioada următoare”, a spus Flutur.