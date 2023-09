Primarul comunei Moara, Eduard Dziminschi, a transmis copiilor, părinților dar și cadrelor didactice un gând bun la început de an școlar și a promis sprijin în continuare dar și premierea în bani a celor mai bune rezultate la învățătură, la final de an școlar.

”Noul an școlar aduce cu el bucurie și emoții în rândul elevilor, preșcolarilor, dar și părinților și profesorilor. Dorim tuturor elevilor multă înțelepciune și putere de a învăța și să îmbrățișeze cu zâmbete și curaj noile oportunități pe care acest nou an le aduce. Cadrelor didactice le mulțumim în primul rând pentru efort, sfaturi și munca depusă constant și dorim în continuare multă răbdare, îngăduință și fie ca Bunul Dumnezeu să vă înzestreze cu sfaturi înțelepte și cuvinte blânde. Primarul comunei Moara, alături de Consiliul Local, oferă toată susținerea copiilor și părinților din comună și ca până acum, promitem premierea în bani a celor mai bune rezultate la învățătură, la final de an școlar. Mult succes, dragii noștri copii!”, a transmis Dziminschi.