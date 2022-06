La a patra ediție a sesiunii de mini-granturi pentru proiecte de educație antreprenorială, derulată de Junior Achievement România, prin programul JA Universitatea Antreprenorială și susținută de Romanian-American Foundation, vor beneficia de oportunități de învățare practică în antreprenoriat profesorii și studenții din 9 universități.

În perioada iunie-noiembrie 2022, 10 proiecte selectate se vor desfășura în următoarele instituții de învățământ din țară: Universitatea Vasile Alecsandri Bacău, Universitatea Politehnica București, Universitatea Româno-Americană București, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius Constanța, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigorie Popa Iași și Universitatea Gheorghe Asachi din Iași.

Anul acesta, proiectele selectate vizează diferite activități, implicând atât studenți, cât și profesori și consultanți voluntari din comunitatea de afaceri: traininguri și workshop-uri pe teme de antreprenoriat și teme conexe (design thinking, business model canvas, marketing, vânzări, inovație, tehnologie, finanțe, pitch, transfer tehnologic etc.), cursuri și resurse practice de antreprenoriat adaptate specializărilor la care învață studenții, competiții de planuri de afaceri/pilot de business și mentorat pentru start-up-uri create de studenți, sesiuni cu antreprenori de succes, componente de evaluare a abilităților antreprenoriale și de carieră ale studenților.

De-a lungul ultimelor trei ediții ale sesiuni de mini-granturi (2019-2021), peste 3.500 de studenți din 16 universități au participat la cele 34 de proiecte susținute de Romanian-American Foundation.

Componenta de mini-granturi a fost an de an apreciată de universități, profesori și studenți, pentru că oferă posibilitatea de a crea conexiuni mai strânse între comunitatea academică și mediul de afaceri local. În plus, a reprezentat un element-cheie pentru deblocarea potențialului antreprenorial al universităților participante și a contribuit la schimbarea mentalității profesorilor și studenților față de valoarea și utilitatea abordărilor de tip antreprenorial.

„Proiectul Entrepreneurship in UPB a fost oportunitatea necesară oferită studenților de a-şi completa pregătirea didactică academică cu un curs practic, în cadrul căruia au cunoscut şi au interacționat direct cu întreprinzători şi manageri de succes din comunitatea de afaceri. Prezentările invitaților au fost foarte apreciate de către studenți – care au aflat povestea unor afaceri de succes şi au avut ocazia să pună întrebări şi să afle de la sursă răspunsuri la problemele care îi preocupă. Atât feedback-ul studenților, cât și cel al invitaților au fost pozitive, ceea ce ne încurajează să dezvoltăm și alte proiecte similare în viitor.” – cadru didactic responsabil implementare proiect cu mini-grant, ediția 2021, Universitatea Politehnica București

În anul academic 2021-2022, din 25 de universități, peste 60 de profesori și 4.500 de studenți au fost implicați activ și în cadrul componentei didactice a programului JA Universitatea Antreprenorială, în diferite activități educaționale organizate prin programul JA Start-Up și Incubatorul BizzFactory™ (cu posibilitatea de practică antreprenorială), având acces gratuit la materiale și resurse educaționale pe platforma LMS JA Inspire™ și prin sesiuni online de pregătire pentru profesori și studenți, în domeniul antreprenoriatului și pe teme conexe, sesiuni cu studii de caz și exemple de bună practică.

După finala națională a competiției europene JA Company of the Year, organizată la finalul lunii mai, unde cele mai active echipe de studenți și-au prezentat în fața juriului start-up-urile, a fost selectată și premiată echipa SignText, de la Universitatea Politehnica București, care va reprezenta România la evenimentul european Gen-E 2022, cu un prototip de aplicație mobilă pentru convertirea limbajului mimico-gestual în limbaj text și audio, soluție tehnologică care vine în sprijinul comunității hipoacuzice.