11 elevi suceveni au încheiat Evaluarea Națională cu media generală 10. Elevii de 10 sînt: George Cosmin Cîrlan, Sabin Doboș și Cătălina Gabor, de la Colegiul Național „Petru Rareș”, George Matei Volanschi, Diana Maria Dan și Adrian Diaconița, de la Școala Gimnazială „Teodor Balan” din Gura Humorului și Eduard Valentin Dumitrescul și Sabina Maria Iacoban, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”. Au mai avut medii de 10 Maria Andoni de la Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Nicoleta Ofelia Ceocan de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava și Alexandru Marian Pîrvu de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Inspectoratul Școlar a transmis că înainte de contestaţii, în judeţul Suceava promovabilitatea la Evaluarea Naţională este de 73,62%. La examen s-au înscris 5.960 de candidați și au lipsit 390. Eventualele contestaţii pot fi depuse pînă la ora 19.00. Rezultatele finale ale evaluării naţionale vor fi afişate pe 23 iunie.

