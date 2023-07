Siguranţa stradală, patrimonială și fizică a persoanelor reprezintă priorități pentru poliţiştii suceveni, care continuă în această perioadă Acțiunea Blocada, ce implică utilizarea unor efective sporite în teren dar și intensificarea activităților investigative și de cercetare penală. În cursul zilei de ieri Acțiunea Blocada a fost concentrată pe linie judiciară, fiind prioritizate cauzele penale aflate în lucru vizând sesizări ale unor infracțiuni contra persoanei, contra patrimoniului dar și înșelăciuni judiciare. Peste 120 de polițiști au fost angrenați în activitățile de cercetare penală complexe, asigurându-se material probator, fiind efectuate investigații, audieri de persoane, activități criminalistice, fiind puse în executare mandate de aducere și de percheziție domiciliară și desfășurate acte procedurale în cauze penale.

12 persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni de furt, fapte cu violență, înșelăciuni prin metoda accidentul au fost reținute pentru 24 de ore de către polițiștii judiciariști suceveni, ajungând în arestul IPJ Suceava, dar și în centrele de reținere și arestare preventivă din județele învecinate.