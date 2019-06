13 elevi suceveni au încheiat Evaluarea Națională cu media generală 10. Elevii de 10 sînt: Alexia Babliuc și Rebeca Spoială de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava și Flavia Elena Bîrsan, Francesca Niculcea și Adela Țicșa, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Rădăuți. Au mai obținut medii de 10: Teodora Denisa Babalean, de la Școala Gimnazială „Samson Bodnarescu” din Gălănești, Alina Carcea, de la Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu” din Vicovu de Sus, Filip Fabian Ciocan, de la Școala Gimnazială Nr. 1 din Gura Humorului, Elena Doruța Coroamă, de la Școala Gimnazială „I.G. Sbiera” din Horodnic de Jos, Ilinca Mareş, de la Școala Gimnazială din Humoreni, Raluca Elena Sandu, de la Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, Alexia Maria Schipor, de la Școala Gimnazială nr. 1 din Vicovu de Sus și Mihaela Todosi, de la Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” din Pîrteștii de Jos.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings