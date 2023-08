În după-amiaza zilei de 22 august 2023, după încheierea programului de birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Proiecte și Construcții bisericești, a vizitat șantierele în lucru și activitatea următoarelor unități de cult din eparhie: Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” – stadiul lucrărilor de realizare a drenului și de sistematizare; Protopopiatul Câmpulung – identificarea soluțiilor privind lucrările de tâmplărie pentru cerdacul noului corp de birouri și cantină socială; Parohia Neagra – stadiul lucrărilor de renovare și restaurare a bisericii de lemn; Parohia Breaza II – biserica și cimitirul; Parohia Breaza I – finalizarea lucrărilor de renovare a casei parohiale, de edificare a noului lumânărar, de montare a pavajului în curtea bisericii, de edificare a împrejmuirii ansamblului eclesial, cât și propunerea unui proiect pentru acoperișul bisericii; Parohia Benia – biserica (refacerea acoperișului) și cimitirul; Parohia Moldova Sulița – biserica (refacerea acoperișului), clopotnița (necesită renovare) și cimitirul; Parohia Izvoarele Sucevei; Parohia Nisipitu – stadiul lucrărilor la noua biserică de zid; Parohia Straja I – evaluarea propunerii de amplasament pentru noul proiect de casă praznicară; Parohia Vicov Est – stadiul lucrărilor de pardosire cu piatră a curții ansamblului eclesial; Parohia Clit – continuarea lucrărilor de finisaj la casa socială; Mănăstirea Arbore – propunere amplasament pangar în curtea bisericii monument și modificări la fațada paraclisului.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating