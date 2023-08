Prorectorul Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava, profesorul universitar doctor inginer Mihai Dimian, crede că instituția academică va avea căutare și la sesiunea de admitere din septembrie, la fel cun s-a întîmplat în iulie. După sesiunea de admitere din iulie, USV va avea peste 3.260 de noi studenți la programele de licență, învățămînt cu frecvență și la distanță, masterat și conversie profesională, cu 13% în plus față de 2022. Într-o emisiune la Radio Top, prorectorul a declarat: „Sperăm ca și în septembrie să avem un rezultat similar celui din vară, cînd am constatat că avem cel mai mare număr de studenți înmatriculați din ultimul deceniu. Sperăm ca dezvoltarea universității să continue atît plan cantitativ, ca număr de studenți, cît și calitativ, prin infrastructura oferită studenților și prin resursa umană. Sperăm ca dezvoltarea resursei umane să contribuie la atragerea de studenți, și la creșterea calității”. Profesorul Dimian a adăugat: „La un moment dat poți spune să vină toată lumea la universitate, dar asta nu înseamnă că toți pot urma studiile universitare pînă la capăt. Se poate face o selecție mai bună. Sînt anumite domenii unde selecția se realizează de la intrare, în timp ce la altele se face pe parcurs, fiindcă momentan cererea pe piață este mult mai mare decît interesul tinerilor pentru acele locuri de muncă”. Prorectorul USV a vorbit la Radio Top și despre campusul universitar dual. El a afirmat: „Avem foarte multe proiecte pentru comunitate. Avem în finalizare Parcul Științific și Tehnologic de la Siret. Apoi, avem campusul dual, care înseamnă o colaborare cu întreprinderile și învățămîntul preuniversitar, pentru a oferi laboratoare pentru unele județe din zonă. Ne-am orientat către Suceava, Botoșani și Neamț. Elevii din aceste județe, care aleg învățămîntul profesional dual, vor petrece cîteva săptămîni de practică în universitate. Elevii din liceele selectate beneficiază din partea întreprinderilor partenere de burse suplimentare celor acordate de la stat și de locuri de practică, unde, deocamdată, se lucrează pe ceea ce există ”. Profesorul Dimian a subliniat că infrastructura de laborator va fi dezvoltată în campusul II de la Moara.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating