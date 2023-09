De Ziua Națională a Curățeniei silvicultorii suceveni ajutați de voluntari au adunat 14.257 kg de deșeuri (din care 2328 kg sticlă, 4910 kg plastic, 671 kg aluminiu, 1232 kg cauciuc și 5116 kg alte deșeuri). La acțiune au participat 486 angajați de la cele 23 de ocoale silvice ale direcției și 560 voluntari din comunitățile locale limitrofe

Acțiunea a avut loc în cadrul evenimentului național ”Let’s Do It, Romania!”, organizat de Asociația Let’s Do It, Romania!

Mai multe direcții silvice și administrații ale parcurilor naturale și naționale au luat parte sâmbătă la Ziua Națională de Curățenie, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva fiind unul dintre partenerii evenimentului.

Ziua Națională de Curățenie are ca obiectiv curățarea mediului înconjurător de deșeuri, formarea conștiinței și familiarizarea cu grija ce trebuie acordată permanent mediului înconjurător.