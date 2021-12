Începând cu anul 2015, aproximativ 18.000 de copii și tineri au beneficiat direct de programele Fundației „Te aud România” din Gura Humorului. Ei fost ajutați să se dezvolte armonios și să se pregătească pentru viața de adult. În 2021, TAR a derulat 13 proiecte, cu aproape 1.000 de beneficiari și a organizat Tissot Rugby Trophy, o competiție rugbystică dedicată echipelor sub 16 ani susținute de Albini Prassa, unic distribuitor Tissot în România. La nivelul județului Suceava, Fundația „Te aud România” lucrează îndeaproape cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru dezvoltarea și implementarea programelor de educație non-formală pentru susținerea copiilor și tinerilor din sistemul de protecție socială. Fondatoarea fundației, Gabriela Popescu, a transmis că „Te aud România” își propune ca în 2022 să continue proiectele aflate în desfășurare, cum ar fi tabăra de vară în limba engleză, Rugby pentru toți, Mini Rugby pentru toți, Pași spre viitor și consilierea individuală. De asemenea, fundația va organiza două turnee internaționale de rugby, unul cu o echipă sub 19 ani din Franța și celălalt cu o echipă sub 12 ani din Marea Britanie.