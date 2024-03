Johann Wolfgang von Goethe a fost cel mai mare poet al Germaniei și, poate, al istoriei omenirii, iar la vârsta de 83 de ani sfârșitul îi era aproape.

În anul 1823 Goethe, se îmbolnăvise de inflamație a pericardului inimii. După ce s-a însănătoșit, a devenit mai preocupat de spiritualitate decît înainte.

În Karlsbad, bătrânul Goethe face cunoștință cu tânăra de 19 ani, Ulrike von Levetzow, pe care o cere în căsătorie. Ea însă îl respinge, fapt pentru care Goethe scrie în drum spre casă cu dezamăgire „Marienbader Elegie” („Elegia din Marienbad”).

Cu ultimele puteri, reia lucrul la „Faust II”. El însuși nu mai scria, doar dicta, în felul acesta Goethe rezolvându-și corespondența, dar și mărturisind în discuții lungi problemele sale poetului Johann Peter Eckermann, care scria.

În anul 1830, moare fiul său, August, în Roma. În același an încheia lucrul la a doua parte din Faust. Aceasta a fost o lucrare care mulți ani a fost pentru el cel mai important lucru. Formal era o piesă pentru scenă, dar care de fapt abia abia se putea reprezenta. În ultimii ani s-a amestecat în controversele dintre cei doi paleontologi Georges Cuvier și Étienne Geoffroy Saint-Hilaire referitoare la catastrofism, dezvoltarea continuă a speciilor, etc.

În august 1831 va vizita din nou pădurea Turingiei din Ilmenau, acolo unde i-au venit primele idei științifice. 51 de ani mai târziu, după ce în 1780 a scris pe o scîndură a unei căsuțe de vânătoare pe Kickelhahn celebrul său poem „Wandrers Nachtlied” („Cîntecul de noapte al călătorului”), el a vizitat din nou acest loc.

La 22 martie 1832 Goethe a murit de pneumonie.

Răsucindu-se în pat, cu voce clară, Goethe exclamat: „Mehr Licht!” („Mai multă lumină!”), după care s-a stins, lăsând în urmă unele dintre cele mai cunoscute cuvinte rostite pe patul de moarte din istorie.

Ce a vrut să spună prin acel strigăt final? Își dorea să fi avut mai multă claritate și înțelegere? Sau vedea în viitor lumea ce avea să vină?

Nici una, nici alta, în opinia istoricilor iconoclaști de astăzi.

Ce a vrut Goethe, de fapt, să spună a fost: „Deschideți și al doilea oblon, să intre mai multă lumină”.

Goethe a fost îngropat pe 26 martie 1832 la Mormântul Prinților în Weimar (vezi foto).

