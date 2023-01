În perioada 14-15 ianuarie Serviciul Rutier Suceava împreună cu formațiunile de profil din județ, au organizat o acțiune pe linia depistării conducătorilor auto ce conduc autovehicule publice sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, ocazie cu care au fost efectuate 566 de testări cu aparatul etilotest și aplicate 116 sancțiuni contravenționale în valoare de 34.425 de lei. În cadrul acțiunii polițiștii au reținut în vederea suspendării 7 permise de conducere, au retras 13 certificate de înmatriculare și au constatat 10 infracțiuni la regimul rutier.

