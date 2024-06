În data de 4 iunie orele 11.00 s-a constatat mortalitate piscicolă (cca. 200 kg) din speciile scobar (90%), și alte specii (oblete, clean, biban etc), pe un luciu de apă izolat de râul Siret, format în zona amonte a podului, în urma amenajării cailor de acces pentru lucrările ce se desfășoară la acest obiectiv, în cadrul proiectului ,,Regiunea Nord Est – Axa Rutieră Strategică 1 – Iași – Suceava’’.

În urma rezultatelor buletinelor de analiză nu s-a putut stabili cu exactitate cauza mortalității piscicole din acumularea de lângă râul Siret. Fenomenul s-a manifestat doar pe acumularea de apă izolata de râul Siret din zona amonte a podului rutier DJ208 din localitatea Dolhasca fără a fi afectată calitatea apei râului Siret. In timpul controlului s-a finalizat activitatea de colectare a pestilor morți din zona acumulării, urmand a fi predați către un operator autorizat în vederea incinerării. Poliția orașului Dolhasca a întocmit un dosar de cercetare penală ( nr. 68125/03.06.2024) pentru fapta de infectare a apei, conform art. 356, al. 1, Cod penal și un dosar de cercetare penală (nr. 68126/04.06.2024) pentru fapta de ,,evacuare, aruncare sau injectare, in apele de suprafata sau subterane, in apele maritime interioare sau in apele marii teritoriale de ape uzate, deseuri, reziduri sau produse de orice fel care contin substante, bacterii sau microbi in cantitate sau concentratie care poate schimba caracteristicile apei punand in pericol viata, sanatatea si integritatea corporala, a persoanelor, viata animalelor, mediul inconjurator, productia agricola sau industriala ori fondul piscicol’’ , conform art. 92 din Legea apelor cu nr. 107/1996 .