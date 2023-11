Manifestările de Ziua Națională din municipiul Suceava se vor desfășura în fața Bisericii Sf. Înviere. Potrivit programului făcut public de primarul Ion Lungu, manifestările vor începe la ora 10.00 cu o slujbă de pomenire a eroilor și vor continua cu depunerea de coroane și jerbe de flori la monumentul eroilor de lângă biserică și cu defilarea a nouă plutoane de militari care însumează 200 de ostași aduși de la unitățile din Bistrița și Botoșani. Manifestările se vor încheia cu o expoziție de tehnică militară care va avea loc în fața Palatului Administrativ. ”Noi suntem pregătiți cu stegulețe, cu fulare. Contracost cei care doresc să mănânce fasole cu ciolan sau să bea un vin le pot găsi la căsuțele din centrul orașului unde se deschide Târgul de Crăciun care va funcționa până pe 15 ianuarie 2024”, a transmis Ion Lungu.

