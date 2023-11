Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a cerut celor din conducerea clubului de fotbal Foresta documente suplimentare care să justifice sumele cheltuite în acest an. Lungu a declarat că 90% din documentele depuse sunt în regulă însă pentru 10% mai este nevoie de o serie de lămuriri. Primarul s-a referit în mod deosebit la suma de 900.000 de lei cheltuită în luna martie, sumă care nu este acoperită cu documente justificative. ”În această dimineață am primit o delegație a fotbaliștilor de la Foresta, un număr de șapte persoane în frunte cu antrenorul Croitoru pentru a discuta despre situația financiară de acolo. Le-am spus foarte clar că noi vrem să ajutăm fotbalul. Este un contract încheiat cu Foresta s-au adus justificări dar în cursul zilei de marți am transmis clubului prin adresă oficială ce trebuie să mai aducă pentru ca dosarul să fie complet. Sper ca în câteva zile să aducă documentele. Le-am spus foarte clar că au ca primar iubesc fotbalul și ne punem speranțe din nou să promovăm în Liga 2 dar între a fi liber și a iubi fotbalul ori a ajuta fotbalul prefer să fiu liber. În măsura în care documentele nu sunt în ordine nu-i putem ajuta. Nu am dat banii pe persoană fizică, am dat banii clubului Foresta care a câștigat o licitație la Primăria Suceava. Sper să aducă cât mai repede aceste justificări să putem să-i mai ajutăm cu niște bani”, a declarat Lungu.

