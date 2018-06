372 de elevi suceveni au absentat de la proba scrisă la Limba şi literatura română, prima a Evaluării Naţionale. Potrivit Inspectoratului Școlar, testul a fost susţinut de 5.978 de candidaţi. Miercuri, se va desfăşura proba la Matematică, iar joi, proba la Limba şi literatura maternă. Primele rezultate vor fi afişate pe 19 iunie, pînă la ora 12.00. În aceeaşi zi se vor putea depune contestaţii în intervalul orar 14.00 – 19.00. Rezultatele finale vor fi afişate pe 23 iunie.

