Piata constructiilor de locuinte se afla in continua schimbare de foarte multi ani, timp in care tendintele in ceea ce priveste modul de constructie, materialele folosite si modul de concepere a planului acestora s-au modificat considerabil in ultimii doi ani fata de ultimii 15 ani. Cu toate ca din 2020 de cand a inceput pandemia de COVID-19 situatia a inceput sa nu mai fie atat de usoara in acest domeniu, in continuare a existat interesul pentru ridicarea de locuinte noi si cumpararea acestora.

Asadar, pe fondul pandemiei, dar si a mediului inconjurator, in momentul de fata putem observa mai multe modificari importante, pe care le putem numi tendinte pe piata constructiilor de locuinte noi. Iata care sunt acestea:

Utilizarea de materiale si echipamente pentru constructii noi si inovative

Pentru a executa cladiri rezidentiale, tot mai multi constructori au inceput sa foloseasca atat materiale cat si echipamente noi, inlocuindu-le pe cele vechi cu unele mult mai performante atat energetic, cat si in modul de utilizare si prelucrare. Astfel, au inceput sa fie folosite materiale precum spuma metalica, placi de acoperis din sticla sau aluminiu transparent, precum si echipamente precum hidrociclon de nisip, excavatoare, compactoare sau diferite utilaje mecanizate de ajutor in special in cazul cladirilor inalte.

Cresterea preturilor pentru constructiile noi

Cu toate ca situatia pe care a provocat-o pandemia in ultimii ani a dus la blocarea mai multor domenii de lucru, in domeniul constructiilor lucrurile au functionat in continuare. Cererea de locuinte a fost in continuare pe masura. Insa, din cauza cresterii preturilor materialelor, dar si pentru mana de lucru, costurile cu finalizarea constructiilor de locuinte noi au inceput sa cunoasca o crestere considerabila inca din anul 2021.

Eliminarea delimitarilor intre zona urbana si cea rurala

Constructia de noi cladiri cu destinatia de locuinte s-a realizat in ultimii ani tot mai mult spre exteriorul oraselor mari, in zone in care nu existau deloc alte locuinte sau infrastructura. Acestea sunt preferate de catre persoanele care vor sa locuiasca in medii mai sigure, verzi si curate, cat si departe de agitatia din oras. Totodata, cei care aleg sa isi achizitioneze locuinte in zonele care inconjoara orasele mari, vor sa beneficieze si de locuinte noi cu un coeficient ridicat de izolare termica.

Stiluri noi de organizare a locuintelor

Daca pana acum eram obisnuiti cu vechile locuinte si modul lor de organizare, conceptele actuale pentru locuintele noi sunt inspirate si din alte tari, eliminand treptat conceptul de om universal pentru care spatiul trebuia sa fie bine delimitat si adaptandu-le pentru stilul omului modern care prefera stilul open space.

Astfel, tot mai multe apartamente sau case dispun de spatii deschise atat pentru intrarea in locuinta cat si pentru zona de dining, bucatarie si living. Au inceput sa nu mai existe planurile decomandate, constructorii apeland tot mai des la ideea unui spatiu deschis pentru a oferi flexibilitate in organizarea acestuia.

Digitalizarea tot mai mult intalnita in proiectarea de cladiri noi

Pentru ca munca la distanta a prins tot mai mult avant in mai numeroase domenii, chiar si in cel al constructiilor, au aparut diferite vizualizari interactive prin intermediul tehnologiei VR sau XR care a permis o colaborare intre membrii echipei de proiectare de la distanta. Astfel, s-au schimbat din fluxurile traditionale de lucru cu care erau obisnuiti pana in prezent, comunicarea a fost mult mai rapida iar produsul final executat intr-un timp mult mai scurt.

In concluzie, domeniul constructiilor se afla intr-o continua schimbare in ultimii ani, incepand de la situatia generata de pandemie pana la nevoia de digitalizare si optarea pentru un mediu mai sanatos, intr-o lume in care se vorbeste tot mai mult despre protejarea mediului inconjurator.