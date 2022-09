Regina Elisabeta a II-a a murit la vârsta de 96 de ani, pe 8 septembrie. Anunţul a întristat întreaga planetă, rămânând una dintre cele mai emblematice figuri regale care au trăit vreodată, notează click.ro.

În timp ce lumea deplânge pierderea celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, ne uităm cu drag înapoi la viaţa ei. De la iubirea ei pentru câini Corgi, până întâlnirea memorabilă cu Nicolae Ceauşescu, iată câteva lucruri mai puţin ştiute despre Majestatea Sa.

Nu a fost niciodată la şcoală. Pe vremuri, se respecta tradiţia regală care spunea că cei cu sânge albastru nu trebuie să se ducă la şcoală. Acest lucru ar putea suna atrăgător pentru copiii care preferă să stea acasă să se joace toată ziua… Dar Elisabeta a II-a avea profesori particulari care i-au predat istoria constituţională, dreptul şi limba franceză. Cu toate acestea, ea a spus adesea că a regretat faptul că nu a avut parte de o educaţie normală.

Avea două zile de naştere. În conformitate cu tradiţia regală, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii obişnuia să sărbătorească două zile de naştere într-un singur an. Ziua ei de naştere reală a fost pe 21 aprilie, dar sărbătorea şi în a doua sâmbătă a lunii iunie, pentru că îi plăcea că vremea era mai călduroasă. Ziua de naştere reală o celebra împreună cu familia sa. Fiind aprilie, o lună răcoroasă, nu îşi dorea să îşi lase supuşii să aştepte în frig, astfel că, a ales ca a doua celebrare, cu poporul său, să fie în luna iunie, atunci când era mai plăcut afară, potrivit sursei citate.

