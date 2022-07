Cele mai importante informații turistice despre 54 de trasee de drumeție din județul Sibiu sunt de astăzi disponibile în site-ul și aplicația „Anii Drumeției”. Programul cu același nume, inițiat de către Consiliul Județean Sibiu, are ca scop promovarea activității specifice ecoturismului și îmbunătățirea infrastructurii de drumeție din județ.

Cele două platforme centralizează și promovează traseele de drumeție, operatorii de turism sustenabil și evenimentele din Județul Sibiu.

„Ceea ce ne-am dorit, încă de la inițierea Programului „Anii Drumeției” în 2021, a fost să încurajăm turiștii să exploreze și să se bucure de o experiență completă, gustând pe deplin farmecul județului nostru, începând de la frumusețea peisajelor, și până la gustul tradițional al bucatelor de odinioară.

Astfel, am început sistematic, reabilitând traseele de drumeție, pentru ca interacțiunea cu natura să se desfășoare în condiții de siguranță, și am continuat prin parteneriate strategice, cu numeroase organizații, care să ne ajute să promovăm mersul pe munte ca o activitate accesibilă oricui, de la bunici, la nepoți. Totodată, am promovat o rețea de producători locali, am susținut și dezvoltarea mai multor puncte gastronomice locale, dar am și investit în dezvoltarea comunităților locale.

De aceea, odată cu lansarea celor două platforme, website-ul și aplicația Anii Drumeției, considerăm că am făcut încă un pas în consolidarea relației pe care oamenii o pot avea cu natura și comunitățile locale. Descoperirea de locuri, oameni și experiențe este acum la îndemâna oricui, iar planificarea unei vacanțe în județul Sibiu este la doar câteva click-uri distanță. Credem că este un nou pas pentru dezvoltarea ecoturismului românesc, promovarea resurselor și valorilor locale”, a declarat Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu.

Website-ul aniidrumetiei.ro este construit în jurul traseelor de drumeție din județul Sibiu și promovează activitățile de ecoturism. Platforma este complementară celorlalte instrumente de promovare similare ale Consiliului Județean Sibiu: cjsibiu.ro, sibiu-turism.ro, gusturisibiene.ro.

Acesta centralizează informații cheie despre 54 de trasee de drumeție, dintre care 45 de trasee de drumeție pedestră omologate în Munții Făgăraș și Munții Cindrel și 9 trasee neomologate – trasee de cicloturism deja practicate de publicul larg ca atare, rute potrivite pe Malul Oltului pentru activități pe apă și observarea păsărilor, 4 rute ecvestre în jurul centrelor de echitație din Apos, Prod și Șelimbăr.

Aplicația oferă utilizatorului posibilitatea de a-și alege traseul dorit între diferite categorii de trasee (drumeție, ciclism, călărie, trasee pe apă etc), cu diferite dificultăți. Multe alte atribute permit o selecție chiar mai precisă, cum ar fi trasee indicate pentru familii, accesibilitate cu cărucioarele sau existența, în apropierea punctului de plecare, a transportului public.

Odată ce traseul este selectat, turistului îi sunt afișate toate informațiile necesare parcurgerii în siguranță a acestuia, pornind de la distanță și durată estimată, profil de altitudine, tip de drumuri până la profilul de înălțime și informații profesionale despre vreme. Pentru confort sporit, aplicația oferă indicații audio pentru navigarea pe traseul ales, eliminând astfel necesitatea consultării periodice a hărții.

Turiștii pot semnala pericolele apărute pe trasee

Funcționalitățile aplicației permit turiștilor raportarea problemelor ivite pe un traseu. Astfel, în cazul în care pe traseu apar obstacole nedocumentate (spre exemplu, deteriorarea potecii printr-o alunecare de teren sau un pod luat de viitură) turistul poate raporta din aplicație acea problemă. În acest fel, alți turiști care își aleg trasee ce includ poziția raportată, vor afla de problemă.

Aplicația poate fi folosită și în modul offline, toate traseele și punctele de interes putând fi descărcate pe telefon, eliminând astfel necesitatea existenței unei conexiuni la internet. Aceasta poate fi utilizată atât în sistemul de operare iOS, cât și Android, și poate fi descărcată din Apple Store și Google Play.

Beneficiarii acestor platforme sunt, pe de o parte, turiștii doritori de experiențe autentice în Județul Sibiu, iar pe de altă parte, comunitățile locale și furnizorii de servicii în domeniul turismului sustenabil: punctele gastronomice locale, producătorii local, spațiile de cazare și cei care organizează evenimente și activități conexe, în aer liber.

Lansarea celor două platforme a avut loc marți 26 iulie 2022, în cadrul conferinței de presă organizată în Sala de Ședințe a Consiliului Județean Sibiu, în prezența conducerii Consiliului Județean Sibiu și a echipei de implementare a Programului „Anii Drumeției”.