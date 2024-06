607.322 de suceveni sunt așteptați astăzi la urme pentru alegerile locale pentru a-și alege președintele Consiliului Județean, primarii, consilierii locali și consilierii județeni. Potrivit Autorității Electorale Permanente, în județul Suceava sunt 606.824 de alegători pe listele permanente și 498 de alegători înscriși pe listele complementare. Pentru alegerile europarlamentare, pe listele permanente sunt 606.633 de alegători

Secţiile de votare se vor deschide la ora 7:00, iar votarea se va încheia la ora 22:00.

Potrivit Biroului Electoral Central, la alegerile locale, alegătorul poate vota doar în comuna, oraşul, municipiul sau sectorul unde are domiciliul sau reşedinţa.

Alegătorul care nu se află în comuna, oraşul sau municipiul unde are domiciliul sau reşedinţa nu poate vota la alegerile locale.

Chiar dacă alegătorul se află într-o altă comună, alt oraş sau alt municipiu din acelaşi judeţ în care este situată localitatea unde are domiciliul sau reşedinţa, acesta nu poate vota doar pentru Consiliul Judeţean sau doar pentru preşedintele Consiliului Judeţean.

La alegerile locale, dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare, operatorul de calculator al secţiei de votare şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii îşi desfăşoară activitatea la o secţie de votare aflată în altă comună, alt oraş, alt municipiu sau alt sector al municipiului Bucureşti decât cele în care au domiciliul sau reşedinţa, nu vor putea vota.

La alegerile pentru Parlamentul European, cu excepţia categoriilor de persoane de mai sus, a celor care solicită urna specială (mobilă) şi a celor cu mobilitate redusă, alegătorii care se află în comuna, oraşul sau municipiul în care au domiciliul nu pot vota la o altă secţie de votare decât cea la care sunt arondaţi.

Astfel, la alegerile pentru Parlamentul European, pot vota la orice secţie de votare din ţară doar alegătorii care nu se află în comuna, oraşul, municipiul sau sectorul în care au domiciliul.

La alegerile pentru Parlamentul European, membrii biroului electoral al secţiei de votare, operatorul de calculator al secţiei de votare şi persoanele insărcinate cu menţinerea ordinii pot vota la secţia de votare unde işi desfăşoară activitatea.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot vota la orice secţie din ţară la alegerile pentru Parlamentul European, însă la alegerile locale vor vota doar în localitatea de reşedinţă.

În oricare dintre situațiile de mai sus, alegătorii pot vota localitatea de reşedinţă doar dacă aceasta a fost stabilită anterior datei de 11 aprilie 2024.