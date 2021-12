În 2015, vorbeam pentru prima dată despre dezvoltare socială prin sport la nivelul județului Suceava, iar astăzi avem aproximativ 18.000 de beneficiari direcți ai proiectelor desfășurate de Fundația Te Aud România (TAR), adunați în nenumărate proiecte care să ajute copiii și tinerii să se dezvolte armonios și să se pregătească pentru viața de adult.

„Pandemia de Covid-19 a scos foarte mult la iveală disparitățile curente ale României și asta subliniază necesitatea consolidării mediului civic românesc. Din păcate, nu există o baghetă magică pentru a rezolva această problemă. Însă ce știm sigur până în momentul de față este că sportul poate fi folosit ca unealtă conștientă și intenționată pentru a rezolva varii probleme sociale.

Abandonul școlar, părăsirea timpurie a școlii, inegalitățile de șanse, săracia, excluziunea socială pot fi rezolvate prin educația non-formală sportivă, cu accent aparte pe beneficiar, nevoile specifice individuale și dezvoltarea de soft skills care lipsește cu desăvârșire în termeni practici din sistemul educațional formal românesc”, a adăugat Gabriela Popescu, fondatoarea Fundației Te Aud România.

Anul acesta, TAR a derulat 13 proiecte, cu aproximativ 1000 de beneficiari, în programe de consiliere individuală, consiliere de grup (programul Pași spre viitor), School in a Bag, Rugby pentru toți, Mini rugby pentru toți, tabără de vară în limba engleză prin care s-a echipat și un centru multimedia funcțional permanent pentru copiii din sistemul instituțional din Gura Humorului cu WeTomorrow, dezvoltare socială prin sport, echipare IT prin proiectul „Dăm click pe România” desfășurat cu Ateliere Fără Frontiere, „Un Crăciun cu Zâmbete” și „Zâmbește și Dăruiește”.

De asemenea, TAR a organizat și Tissot Rugby Trophy, eveniment în parteneriat cu Albini Prassa, unic distribuitor Tissot în România cu scopul de a oferi oportunitatea de joc tinerilor rugbysti de la U16 și a consolida comunitatea rugbystica națională la nivel de juniori.

Totodată, anul acesta fundația a primit și sprijinul Riot Games, care a donat 15,000 Euro prin intermediul competiției Spike Nations cu sprijinul Global Giving.

La nivelul județului Suceava, Fundația Te Aud România lucrează îndeaproape cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava pentru dezvoltarea și implementarea de programe de educație non-formală pentru susținerea copiilor și tinerilor din sistemul de protecție socială.

”Te Aud România s-a implicat în toate campaniile și proiectele Direcției noastre, fiind un partener deschis și deosebit de activ, cu idei inovatoare și sprijin real. Totodată, a atras parteneri naționali și internaționali, a reușit să implice membrii comunității, schimbând mentalități și dăruind astfel, copiilor din sistemul de protecție și celor din familii defavorizate speranța că lumea poate fi mai bună iar viitorul mai luminos prin tabere în limba engleză, dotare cabinete, consiliere psihologică, calculatoare pentru copiii din asistență maternală, susținere sportivă pentru tinerii din comunitate, etc.”, menționează Nadia Crețuleac, director executiv D.G.A.S.P.C. Suceava.

Momentul aniversar este sărbătorit în cadrul Conferinței Anuale a echipei de Rugby pentru Seniori, sâmbătă, 18 decembrie 2021, alături de jucători – foști participanți ai proiectului Rugby pentru toți, mentori, autorități locale, parteneri și potențiali parteneri.

Pentru 2022, TAR continuă proiecte în desfășurare, ca tabăra de vară în limba engleză, School in a bag, Rugby pentru toți, Mini Rugby pentru toți, Pași spre viitor și consilierea individuală. De asemenea, fundația va organiza două turnee internaționale de rugby, un turneu cu o echipă de U19 din Franța și cu o echipă de U12 din Marea Britanie. De asemenea, TAR va publica cartea „Stejarul cu frunze de ferigă” – ‘The oak with fern leaves – A Romanian Rugby Journey in New Zealand’, o poveste a cinci jucători din Gura Humorului care au fost în Noua Zeelandă pentru două săptămâni la IRANZ (International Rugby Academy of New Zealand), una din cele mai mari academii de rugby din lume.

***

Povestea Fundației Te Aud România a început în 2015 printr-un parteneriat cu Intersport și Harlem Globetrotters, cu care fundația a reușit să sprijine cu echipament sportiv 4708 copii și 30 cluburi sportive/organizații/instituții din țară, până în prezent.

Apoi, 2016 a însemnat un parteneriat cu organizația School in a Bag din Marea Britanie pentru a preveni abandonul școlar în mediul rural sucevean. Proiectul a echipat până în prezent 3963 copii cu ghiozdane și a oferit resurse educaționale necesare pentru a-i încuraja să meargă la școală, fiind sprijinite astfel 35 unități școlare.

Din 2017, fundația implementează cu ajutorul partenerilor de la DHL Express România și Banca Comercială Română cel mai complex program de educație non-formală la nivel național, ce folosește rugby-ul ca unealtă de transfer pentru a genera impact social în comunitate. Proiectul a susținut de-a lungul timpului peste 45 copii ca să își continue și să termine studiile liceale, dezvoltându-și abilitățile la cel mai înalt nivel, atât în teren, cât și în afara acestuia.

În anul 2018, președintele TAR a înființat alături de coordonatorul sportiv al programului „Rugby pentru toți” și un sportiv cu experiență, Rugby Club Gura Humorului – echipa de seniori a orașului Gura Humorului, – pentru a oferi continuitate tinerilor din programul „Rugby pentru toți”, a-i ajuta în continuare să se dezvolte la cel mai înalt nivel și a servi drept pârghie de lansare pentru tinerii sportivi; cu suport financiar de la DHL Express România și Banca Comercială Română.

2019 a continuat programul School in a bag, acestea fiind livrate de o echipă din Somerset, Marea Britanie. Pe lista evenimentelor sportive, în cadrul unei campanii cu DHL Global, am organizat un meci de Rugby Delivered la Gura Humorului. Totodată, am organizat campania „Un rol mare pentru cel mic”, alături de DHL, prin care un tânăr a livrat mingea de rugby la unul din meciurile Cupei Mondiale.

2020 a fost un an greu, în care am încercat să ne adaptăm cu toții la schimbările rapide generate de pandemia de Covid 19. Am rămas alături de copiii și tinerii pe care i-am sprijinit, dar am încercat să sprijinim pe cât putem și sistemul de sănătate local.