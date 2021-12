Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, preoții din Protopopiatul Fălticeni prin Biroul de Asistență Socială și în colaborare cu TZMO România, 75 de copii care provin din familii ce au nevoie de sprijin, au primit încălțăminte nouă de Sfântul Nicolae, care conform tradiției Bisericii Ortodoxe, Ierarhul Mirelor Lichiei este considerat simbolul generozității și prietenul copiilor. Este al cincilea an consecutiv în care preoții din Protopopiatul Fălticeni desfășoară activități filantropice în această perioadă din an, arătând grija deosebită, alături de părintele protoiereu Adrian Dulgheriu, pentru copiii și tinerii din parohiile pe care le păstoresc. O parte dintre acești copii care provin din parohiile arondate Protopopiatului Fălticeni beneficiază de pachete lunare cu alimente de bază și sprijin la fiecare început de an școlar.

Darurile s-au concretizat în 75 de perechi de ghetuțe, cu câte un set de perechi de ciorăpei ce au fost predate conform listei cu numele copiilor, cu măsurile potrivite, conform datelor primite de la preoții parohi, însumând 40 de băieți și 35 de fete, și predate de către Pr. Pavel Norocel – asistent social în cadrul Cancelariei Protopopiatului Fălticeni.

„Activitățile pe care le desfășurăm și pe cele care vor urma în această perioadă vrem să arătăm grija deosebită și permanentă pe care o avem vizavi de persoanele vulnerabile și a celor aflați în dificultate. Este o slujire necondiționată pe care avem față de aproapele nostru, urmând îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Evanghelia după Matei: “Flâmând am fost și Mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și Mi-ați dat să beau; bolnav am fost și M-ați cercetat” (Matei 25, 35-36). Mulțumim pe această cale Înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru sprijinul acordat, preoților și celor care ne sunt alături în astfel de acțiuni de ajutorare, pentru implicare, dragoste și devotamentul de care dau mereu dovadă”.

Activitățile social – filantropice vor continua în luna faptelor bune în cadrul Protoieriei Fălticeni, când vor fi pregătite pachete pentru persoanele vulnerabile din toate categoriile de vârstă, atât pentru vârstnici care nu au aparținatori sau care sunt în grija așezămintelor de ocrotire socială, cât și pentru cei tineri care provin din familii cu posibilități materiale reduse.