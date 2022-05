În data de 6 mai orele 15,50, echipajul de police rutiera din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce actiona pe linia prevenirii și combaterii accidentelor rutiere pe linia depistarii in trafic a conducatorilor auto ce incalca regimul legal de viteza pe D.J.177 A din orasul Frasin a oprit un autoturism care se

deplasa pe direcția Stulpicani catre Gura Humorului cu viteza de 81 Km/h.

S-a procedat la oprirea autovehiculului, constatandu-se faptul ca la volanul acestuia se afla un barbat de 45 ani cu domiciliul in Manastirea Humorului.

Acesta a prezentat certificatul de inmatriculare al autoturismului, fara a prezenta permisul de conducere si cartea de identitate fapt pentru care s-a procedat la verificarea

acestuia in bazele de date ocazie cu care s-a stabilit faptul ca figureaza cu mentiunea „Cu Restrictii-Suspendat”. S-a intocmit dosar penal, sub aspectul comiterii infracfiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata, fapta prev. și ped. de art. 335 alin. 2 din C.P. In autoturism acesta se afla singur. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul afisat a fost de 0,00 mg/L alcool pur in aerul expirat.