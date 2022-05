Lucratorii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului au fost sesizafi cu privire la faptul ca in parcarea unui magazin situat pe bd. Bucovina un autoturism a intrat in coliziune cu rampa de incarcare a magazinului.

Ca urmare a sesizarii, echipajul de polifie rutiera, s-a deplasat in parcarea magazinului unde politistii au identificat autoturismul condus de un barbat de 50 ani, cu

domiciliul in comuna Ilisesti. Deoarece conducatorul auto emana miros de bauturi alcoolice, s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultatul afisat de acesta fiind de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care acesta a fost condus la Spitalul Or. Gura Humorului, unde cu acordul sau, i-au fost recoltate doua mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei din acesta. S-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.