În perioada 30 Iunie – 2 Iulie 2023 a avut loc cea de-a doua Ediție a Taberei de Vară a Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS).

S-a continuat tradiția şi anul acesta ca tinerii ATOS să petreacă frumos la început de Vacanţă Mare într-un loc minunat, la înălţime la propriu şi la figurat. Au poposit vreme de 3 zile la Mănăstirea Catrinari Păltiniş – Vatra Dornei, într-un cadru natural nemaipomenit, între munţii Rarău, Giumalău, Rodna şi Obcine.

48 de tineri ATOS s-au bucurat împreună, sus pe munte. Ei au stat în corturile pe care și le-au amplasat pe spațiul verde din jurul Bisericii mănăstirii. A fost grozav!

Programul a fost simplu, frumos, variat, de vacanţă. Activitățile cultural-educative s-au împletit cu cele recreative și, nu în ultimul rând, cu cele liturgice.

Tinerii au participat la slujbele de Priveghere, la Taina Sfântului Maslu şi la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Au cântat şi au citit la strană.

Înviorarea la orele dimineții, în aer curat a fost o experiență plină de viață și de sănătate. Cei mai noi membrii ATOS au fost integrați cu bucurie în activități și jocuri de cunoaștere, la mișcare cu mingea și la alergare. O experienţă rară a fost întâlnirea cu cerbii şi căprioarele și cu iepurașii sălbatici. În ultima seară a fost foc de tabără, în jurul căruia tinerii au cântat, au povestit și s-au bucurat.

Prima ediţie a Taberei de Vară a Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Suceveni (ATOS) a avut loc anul trecut la Mănăstirea Secrieş – Moldoviţa.

Mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns cu toții cu sănătate aceste zile ale vieții noastre! Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru binecuvântare și încredere! Mulțumim inimosului părinte arhimandrit Haralambie, Maicii Starețe stavrofora Lavrentia și întregii obști de la Mănăstirea Catrinari Păltiniș – Vatra Dornei pentru toată ospitalitatea și dragostealor! Mulțumim tinerilor noștri pentru că sunt receptivi și iubitori de a trăi viața frumos, fiind plăcuți lui Dumnezeu și oamenilor!

Forţa ATOS!!!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Pr. Justinian-Remus A. Cojocar