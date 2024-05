Stațiunea Mamaia oferă, prin tragere la sorți, unui spectator cu bilet achiziționat la spectacolul ”𝟏𝟎 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞-𝐚𝐦 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐮𝐭 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐢𝐚” produs de Teatrul de Stat Constanța care se va juca pe 17 mai în cadrul Festivalului Internațional Zilele Teatrului ”Matei Vișniec”, un sejur de 7 nopți la Mamaia, cameră dublă, cu pensiune completă, la un hotel de 3 (+) stele, în perioada iulie-august 2024.

Acest premiu este oferit prin parteneriatul dintre Teatrul de Stat Constanța și Organizația de Management al Destinației Mamaia – Constanța.

𝟏𝟎 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐞-𝐚𝐦 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐝𝐮𝐭 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐢𝐚

de Gabriel Sandu

Teatrul de Stat Constanța

𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟏𝟕 𝐦𝐚𝐢, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟗:𝟎𝟎

Loc de desfășurare: TMMVS

Durata spectacol: 3h, cu pauză

𝐄𝐜𝐡𝐢𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭̦𝐢𝐞:

Regia: Elena Morar & Gabriel Sandu

Scenografia: Miruna Croitoru

Coregrafia: Stela Cocârlea

Sound design: Alexandru Neș

Lighting design: Miruna Croitoru

𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭̦𝐢𝐚:

Matei-Florin Aioane, Laura-Liliana Cazan, Bianca-Dana Dumitrescu, Corina-Laura Iordan, Radu-Lucian Iftime, Andreea-Cristiana Luca, Irina-Ecaterina Lupu, Adriana-Luiza Martinescu, Cristi-Ștefan Mihai, Crina-Ramona Niculae, Mireille-Mirela Pană, Felix-Theodor Șoptelea

Un tărâm al visului. Nostalgie după un trecut pe care nu l-am trăit. Sau pe care l-am uitat. O curatoare de artă contemporană, fostă cântăreață în tinerețe, câștigă selecția pentru a reprezenta România la Bienala de Artă din Veneția, cu instalația ei performativă numită „10 lucruri pe care le-am pierdut la Festivalul Mamaia”. De-a lungul celor șase luni petrecute în Veneția, 10 performeri închiși în expoziție retrăiesc amintiri reale sau ficționale din istoria muzicii ușoare românești, petrecute (sau nu) la Mamaia, legate de vedete iconice, dar mai ales de destinele artistice mici, neîmplinite.

ATENȚIE!

Unele scene pot conține efecte stroboscopice care pot afecta spectatorii fotosensibili.

Biletele sunt puse în vânzare atât la casieria teatrului, cât și online, pe platforma www.blt.ro.

Preț bilet: 80 lei