Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 28.06.2017, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1 – Clădiri publice, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.07.2017, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 28.01.2018, ora 10.00.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS.

Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100.000 euro şi 25 milioane euro.

Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ-Teritoriale, Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean, Instituția prefectului, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior.

Apelul este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.