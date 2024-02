„Noapte în paradis” este o producție germană care spune o poveste cu accente dramatice și distopice în 6 episoade, inspirată de romanul grafic cu același nume scris de Frank Schmolke. Sinopsis: șoferul de taxi Vincent (Jürgen Vogel) trăiește o viață în derivă: taximetria este pe cale de dispariție, iar fiica lui, Joni (Lea Drinda), îl consideră un străin. Dar o noapte fatidică schimbă totul: tatăl și fiica se intersectează, iar cei doi decid să-și ia viețile în propriile mâini. Subteranele societății, nedreptatea socială, violența sexuală și singurătatea sunt câteva dintre temele poveștii intense, care se remarcă prin estetica noir și coloana sonoră cu accente tehno. În spatele producției stau Heinrich Ambrosch și Moritz Polter, care au produs împreună serialul „Freud” (2020).

În biblioteca VOD din aplicația Focus Sat sunt disponibile producții de o mare diversitate tematică precum: „Plânsul pădurii” (Crying Forest) și „Sanctuarul” (Sanctuary) – din genul horror; „Polițiști fără frontiere” (Crossing Lines) și „Soarele de la miezul nopții” (Midnight Sun) din genul polițist de investigatie; „Fără nicio pată” (Spotless) și „Carlos” din genul crime; „Stagiarii” (Hippocrate, The Interns) și „În mijlocul furtunii” (Ride Upon The Storm) din genul dramă și „Brigada” (B.R.I) reprezentat al genului polițist de super-acțiune.

Pentru iubitorii de documentare, recent lansata secțiune VOD Love Nature din Focus Sat app pune la dispoziție zeci de tiluri, dintre care „Apele Africii”, „Fauna din adâncuri”, „Ținutul creaturilor ciudate”, „Câini cu meserii extraordinare”, „Secrete arctice”, „Marea poveste a elefanților”, „Anotimpurile sălbatice ale Americii”. De la viețuitoarele care trăiesc în apele impresionante ale Africii, privitorii pot călători în colțuri îndepărtate ale planetei pentru a descoperi secretele oceanului sau pot merge în îndepărtatele peisaje nordice în timpul împrimăvărării arctice, pot face cunoștință cu animale inedite care trăiesc doar pe insula Madagascar, pot străbate continentul african pentru a cunoaște cele mai inteligente animale din lume, pot urmări poveștile a trei elefanți din ecosisteme africane diferite sau pot călători prin America pentru a vedea cum fiecare anotimp își schimbă peisajul.

Tot în Focus Sat app, în secțiunea AMC din biblioteca VOD, din 27 februarie va putea fi urmărit noul serial din universul blockbuster The Walking Dead, numit „The Walking Dead: The Ones Who Live”, o poveste de dragoste epică a două personaje care trăiesc într-o lume aflată în continuă transformare. Rick și Michonne sunt aruncați într-o lume măcinată de un război împotriva morților și, în cele din urmă, de un război împotriva celor vii.

În primele 7 zile de testare gratuită a aplicației Focus Sat utilizatorii au acces nelimintat la canalele TV live și la toate bibliotecile VOD disponibile. Pentru Biblioteca VOD Focus Sat TV există opțiunea de descărcare pe mobil sau pe tabletă a oricărui film sau serial care poate fi vizionat offline de oriunde, ori de câte ori se dorește.