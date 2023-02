Bugetul municipiului Rădăuți pe anul 2023 a fost votat în ședința Consiliului Local din data de 31 ianuarie. Primarul Bogdan Loghin a arătat că 56% din buget este direcționat pentru dezvoltare și doar 44% pentru funcționarea administrativă. ”De la 67% buget de funcționare l-am redus la 44%. De la 33% buget de dezvoltare l-am crescut la 56%. Este pentru prima dată în istoria municipiului Rădăuți când, datorită absorbției de fonduri europene, s-a reușit modificarea raportului dintre funcționare și DEZVOLTARE, dezvoltarea depășind mai mult de jumătate din valoarea totală a bugetului local. Reușita este cu atât mai mare pentru întreaga comunitate cu cât necesitatea dezvoltării municipiului nostru a reprezentat una din prioritățile mandatului meu, iar azi aceasta este pusă în aplicare”, a precizat Loghin.

El a enumerat cele mai importante obiective și bugetul aferent dezvoltării fiecărui obiectiv, pentru anul 2023, cu precizarea că cele mai multe proiecte sunt multianuale și se întind pe o perioadă mai lungă de 1 an:

1. Muzeu – 100.000 Lei DEZVOLTARE ( 20.000 Euro ), plus bugetul de funcționare

– Reabilitare exterioară și interioară Muzeu – Sala Albă și depozit.

2. Direcția de Asistență Publică – 120.000 Lei DEZVOLTARE ( 24.000 Euro ), plus bugetul de funcționare

– Achiziții centrale termice la unitățile subordonate DAS.

– Acoperiș terasă la Căminul de persoane vârstnice din Rădăuți.

3. Iluminat Public – 131.000 Lei DEZVOLTARE ( 26.200 Euro )

– Modernizare iluminat public prin montare stâlpi iluminat în dreptul trecerilor de pietoni.

– Montare stâlpi de iluminat public (6 buc.) pe o lungime de 150 m în zona Cimitirului Municipal din Rădăuți.

4. Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică – 9.078.000 Lei DEZVOLTARE ( 1.815.600 Euro )

– Reabilitare corp clădire – Ștefan cel Mare n.53.

– Achiziție teren extindere cimitir.

– Elaborare SIDU – Strategia integrată de Dezvoltare Urbană.

– Parcometre stradale.

– Controlul integrat al poluării cu nutrienți – Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Municipiul Rădăuți – cofinanțare.

– Reparații fațadă – patrulater latura sud și acoperiș terasă curte interioară din strada Piața Unirii. 67.

– Demolare și construire grupuri sanitare noi în Parc II din strada Piața Unirii.

– Amenajare teren în vederea înființării unor noi locuri de parcare la Piața Obor, partea dreaptă, str. 1 Mai.

– Amenajarea Zonei Centrale a Municipiului Rădăuți.

– Amenajare spațiu de joacă pe strada Recoltei.

– Sistem supraveghere video, Piața Obor.

5. Colectare, tratare și distrugere deșeuri – 495.000 Lei DEZVOLTARE ( 99.000 Euro )

– Înlocuire rețea apă și extindere rețea de canalizare din zona centrală – Piața Unirii.

6. Străzi – 4.510.000 Lei DEZVOLTARE ( 902.000 Euro ) plus PROIECTE EUROPENE și GUVERNAMENTALE

– Reabilitare străzi: Str. Dimitrie Dan, Str. Horia, Str. Volovățului (tronson Ștefan cel mare până în strada Călărași) – proiectare, execuție lucrări, dirigenție, comisioane ISC – proiect multianual.

– Reabilitare străzi: Str. Câmpului, Str. C. Brâncoveanu (din Ștefan cel Mare până la nivel trecere calea ferată), str. Grânelor din str. Mihai Viteazul în str. Merilor, str. Ciocârliei, din str. Mihai Viteazul în str. Merilor – fonduri europene GAL.

– Reabilitare străzi: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gheorghe Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică – aprox. 4,8 KM. – fonduri guvernamentale nerambursabile Anghel Saligny.

– Reabilitare cu asfalt alte străzi din Municipiul Rădăuți – str. Mihai Kogălniceanu, Str. Simion Bărnuțiu capăt – Gheorghe Lazăr – Mihai Viteazul, str, Volovățului – capăt, intersecției Mihai Viteazul.

– Proiectare și execuție – Amenajare alee pietonală str. Calea Bucovinei n. 3C, zona cuprinsă de la intersecția cu str. E. Hurmuzachi până la CNEH – proiectare, execuție lucrări, dirigenție, comisioane.

– Proiectare și execuție trotuar str. I. Zadik (intersecție cale ferată – intrare OLINT, partea stângă) – proiectare, execuție lucrări, dirigenție, comisioane.

– Proiectare și execuție trotuar str. I. Zadik (bl. 25-28 – intrare OLINT, partea dreaptă) – proiectare, execuție lucrări, dirigenție, comisioane.

– Amenajare treceri de pietoni.

7. Apă – Canal – proiect guvernamental Anghel Saligny – 4,1 milioane euro

– Străzile care vor beneficia de acest proiect sunt următoarele: str. Bogdan Vodă, str. Calea Bucovinei (p. stângă plus p. dreaptă ), str. Eugen Botezat, str. Dragoș Vicol, str. Plopilor, str. Sucevei, str. Tolocii (nou creată), str. Forestierilor, str. Grânelor plus prelungire, str. Ciocârliei plus prelungire, str. Pepenăriei, str. Luncii, str. Aleea Hipodrom, str. Andronic Motrescu – aprox. 5,4 KM.

8. Lista obiectivelor de investiții din donații și sponsorizări – 2023 – 430.400,27 Lei (86.000 Euro)

– Unitate modulară spitalicească (demolare construcție C9 – magazie – proiectare, execuție lucrări, dirigenție, avize, cote ISC – SPONSORIZARE – 100.683,27 lei, BUGET LOCAL – 0 Lei.

– Amplasare ascensor transport pacienți – exterior clădire – SPONSORIZARE – 179.717 lei – BUGET LOCAL – 0 Lei.

– Demolare și construire grupuri sanitare noi în Parc II din str. Piața Unirii – SPONSORIZARE – 150.000 lei, BUGET LOCAL – 236.500 lei.

”Față de această listă de investiții aferentă anului 2023, din bugetul local, Primăria Municipiului Rădăuți lucrează la un număr de 19 proiecte din fonduri externe nerambursabile (europene și guvernamentale), o parte din ele regăsindu-se și în expunerea de mai sus, din care 15 proiecte sunt în faza de implementare, cu o valoare de 58.533.074,83 lei ( 11.706.615 EURO ) și 4 proiecte cu o valoare de 24.401.742,14 lei ( 4.880.348 EURO ), în faza de evaluare. În total, valoarea fondurilor externe accesate și în curs de accesare de către Primăria Municipiului Rădăuți se ridică la suma de 82.934.816,97 lei, adică 16.586.963,38 EURO. Venim cu promisiunea că ne vom dedica dezvoltării municipiului Rădăuți, iar absorbția de fonduri europene, în acest sens, reprezintă factorul principal al procesului de dezvoltare al comunității noastre!

Felicitări departamentului „Proiecte programe” și celorlalți colegi din cadrul instituției noastre, cât și partenerilor externi”, a mai spus Bogdan Loghin.