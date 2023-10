Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că de luni, 9 octombrie, începe furnizarea căldurii în sistem centralizat iar până miercuri toți cei racordați la sistem vor primi agent termic pentru încălzire. El a spus că au prioritate la punerea în funcțiune au punctele termice unde sunt racordate unități de învățământ, internate și instituții medicale. Lungu i-a asigurat pe oameni că nu vor fi probleme cu furnizarea căldurii în această iarnă precizând că prețul gigacaloriei va rămâne la fel ca anul trecut. ”Am fost la punctul termic de pe Mihai Viteazu. Începând de astăzi se dă căldură în zonă și până miercuri va fi în tot orașul. Sunt îndeplinite condițiile legale pentru furnizarea căldurii și anume ca temperatura să fie sub 10 grade trei zile consecutiv. Thermonet este pregătită să furnizeze căldură în oraș. Îi asigur pe suceveni că nu vor fi probleme cu căldura în oraș. Prețul gigacaloriei va fi la fel ca anul trecut”, a declarat Lungu de la punctul termic de pe strada Mihai Viteazu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating