Sâmbătă, 7 octombrie a.c., comunitatea romano-catolică din Cacica a celebrat hramul secundar – „Sfânta Fecioara Maria, Regina Rozariului”. La ora 10:00 a avut loc Sfânta Liturghie în limba polonă celebrată de pr. Stanislav Irisik, preot misionar al Congregației Sf. Vincențiu de Paul, care slujește la Sneatîn, Ucraina. Au concelebrat pr. dr. Stanislav Cucharec, capelanul polonezilor din dieceza de Iași și paroh la Solonețu Nou și pr. Iulian Kropp, paroh la Mircești. La ora 11:00, Liturghia solemnă a fost prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel – episcop emerit de Iași, iar predica a fost ținută de pr. Irinel Iosub, paroh la Săbăoani. Au concelebrat la liturghie preoți din întreg decanatul de Bucovina. Prezenți la această sărbătoare au fost președintele Uniunii Polonezilor din România, deputatul Ghervazen Longher, împreună cu soția Victoria Longher, primarul comunei Păltinoasa, Eduard Wendling precum și credincioșii catolici din Cacica și din localitățile învecinate.

