Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat că de astăzi a început montarea grinzilor la podul de la Milișăuți. „Din poziția de prefect am monitorizat lucrările la podul peste râul Suceava, din localitatea Milișăuți, inplicându-mă direct în anumite situații ce au apărut în relația beneficiar – DRDP Iași cu autoritatea locală sau cu diverse instituții avizatoare.

Personal, având în vedere importanța acestui obiectiv, voi continua să monitorizez acest proiect, cu riscul de a deranja. Astăzi, 11 martie, sunt din nou prezent pe teren, asistând la demararea procedurilor pentru montarea grinzilor. Inițial acest lucru trebuia să se producă la alt termen, dar din nou s-a înregistrat o întârziere datorată lipsei unor autorizații ISCIR pentru personalul care trebuia să execute aceste lucrări. Din păcate, întârzierile acumulate nu mai pot fi recuperate dar pot fi stopate, astfel încât să fie finalizat proiectul în termenul asumat.

Am afirmat că nu voi mai face trimitere la alte proiecte aflate în gestiunea DRDP Iași care curg în alt ritm, mizez pe implicarea corectă a tuturor factorilor de decizie implicați în realizarea proiectului. Discuțiile avute cu reprezentanții constructorului și ai beneficiarului arată că termenul de finalizare a etapei de montare a grinzilor va fi în data de 15 martie a.c”. a spus Alexandru Moldovan.