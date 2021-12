Conducerea Spitalul Judeţean de Urgenta “ Sfanţul Ioan cel Nou” Suceava anunță cu deosebita tristete,că miercuri, 29 decembrie, a incetat din viata doamna DR. IULIA SAVA, medic primar specialitatea oncologie medicala.

Doamna DR IULIA SAVA s-a născut in data de 02.08.1952 la Huşi, jud. Vaslui, si a absolvit Facultatea de Medicina Generala din cadrul Institutului de Medicina si Farmacie laşi in anul 1977.

In perioada 1977-1981 a profesat ca medic de medicina generala la Spitalul de Boli Cronice Huşi. Iar in perioada 1981-1984 a fost rezident in specialitatea oncologie medicala la Institutul Oncologic “Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucureşti.

In anul 1984 a devenit medic specialist oncologie medicala si a început activitatea la Spitalul Judeţean de Urgenta Suceava iar in anul 1992 in urma susţinerii examenului de primariat a obtinut gradul de medic primar in specialitatea oncologie medicala.

Toata activitatea medicala a doamnei Dr. lulia Sava a fost dedicata diagnosticării si tratamentului pacienţilor oncologici cu inalt profesionalism si devotament. A dovedit o rigurozitate greu de egalat precum si o atitudine empatica fata de toti pacienţii. A fost un om de echipa atat in colectivul secţiei cat si al ambulatorului de oncologie medicala precum si in echipa de studii clinice.

Doamna Dr. Iulia Sava ramane in memoria celor care au cunoscut-o ca un model de moralitate si profesionalism.

Transmitem pe aceasta cale condoleanţe familiei îndurerate.

Dumnezeu sa o ierte si sa o odihnească in pace!