Fostul manager al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, medicul Daniel Martiniuc, a murit vineri seară în spitalul din Sibiu unde a fost operat după ce a suferit un accident vascular cerebral. Doctorul Martiniuc se mutase la Sibiu după pensionare. El a activat 24 de ani în sistemul medical de urgență fiind unul din cei mai apreciați manageri ai Serviciului de Ambulanță Județean Suceava pe care l-a condus aproape 20 de ani. Doctorul Martiniuc a intrat în „Cartea valorilor bucovinene” la propunerea fostului prefect Constantin Harasim. Daniel Martiniuc va fi înmormânat săptămâna viitoare la Suceava.

