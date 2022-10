Robbie Coltrane, actor scoțian cu o carieră impresionantă, a decedat la vârsta de 72 de ani, vineri, 14 octombrie. Anunțul a fost făcut de agentul său, care nu a oferit mai multe detalii.

În Marea Britanie, artistul scoțian era unul dintre cei mai iubiți actori de comedie până când a debutat în seria „Cracker”. În acest serial dramatic din anii 90, difuzat, cândva și în România, Robbie Coltrane interpreta rolul psihologului criminalist, Dr Edward „Fitz” Fitzgerald, care ajuta poliția din Manchester în deslușirea mai multor crime, notează click.ro.

În seria „Harry Potter”, Robbie Coltrane l-a interpretat pe Rubeus Hagrid, păstrătorul cheilor și paznicul vânatului de la Hogwarts. Se spune că autoarea volumelor „Harry Potter”, J.K. Rowling, l-a avut în minte pentru acest rol pe Robbie Coltrane de la bun început, atunci când se lucra la lista distribuției pentru producțiile cinematografice.

A interpretat zeci de roluri și a apărut, de asemenea, în franciza James Bond, în filme precum „Agentul 007 contra GoldenEye/ GoldenEye” şi „Lumea e prea mică/ The World is not Enough”.

