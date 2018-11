Sportivi de anduranță, specialiști ai pieței de capital și ai comunicării cu investitorii, reprezentanți ai fondurilor de investiții, brokerilor și companiilor listate au fost speakeri la cel mai important eveniment dedicat investitorilor de retail

Adrian Tănase, CEO BVB: Mă bucur că foarte mulți tineri au venit la acest Forum și vrem să-i convingem pe cât mai mulți dintre ei să facă acest exercițiu de a investi în valori mobiliare. După feedbackul primit de la investitori, luăm în calcul ca anul viitor să extindem Forumul Investitorilor la nivel național astfel încât să fim prezenți și în orașele mari din țară

Andrei Roșu, ultramaratonist: Până să vin la acest Forum, nu știam mai nimic despre bursă. Acum mi-am dat seama cât de multe legături există între sport și investiții așa că am devenit și eu la rândul meu investitor

Bursa de Valori București (BVB), cea mai importantă instituție a pieței locale de capital, a organizat, împreună cu partenerii, cea de-a opta ediție a Forumului Investitorilor Individuali, unul dintre evenimentele de referință dedicate investitorilor de retail. Pe 10 noiembrie, 20 de speakeri au susținut în fața unui public de 400 de persoane mai multe prezentări și ateliere dedicate atât persoanelor fără background financiar, cât și celor cu experiență în investiții.

„Mă bucur că foarte mulți tineri au venit la acest Forum și vrem să-i convingem pe cât mai mulți dintre ei să facă acest exercițiu de a investi în valori mobiliare. După feedbackul primit de la investitori, luăm în calcul ca anul viitor să extindem Forumul Investitorilor la nivel național astfel încât să fim prezenți și în orașele mari din țară. Decizia de a investi este extrem de importantă și ceea ce merită reținut este că piața de capital, cu toată volatilitatea pe care o are, produce pe termen lung randamente mai mari decât un depozit bancar. Cine ar fi investit 100 de lei lună de lună, timp de 20 de ani, în acțiuni din componența indicelui BET, luând în calcul și dividendele acordate, ar fi acumulat în contul de investiții aproape 150.000 de lei, o valoare semnificativă pentru orice investitor,” a spus Adrian Tănase, CEO al BVB.

Cea de-a opta ediție a Forumului s-a desfășurat sub tema „Banii mei, viitorul meu”. Prima parte a evenimentului a inclus un discurs motivațional din partea ultramaratonistului Andrei Roșu, care a realizat o paralelă inedită între sport și investiții. Andrei Roșu este sportiv de anduranță, blogger și organizator de evenimente caritabile. Pe plan sportiv, este cunoscut ca primul om din lume care a finalizat circuitul 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente, eveniment înregistrat în Cartea Recordurilor.

„Până să vin la acest Forum, nu știam mai nimic despre bursă. Acum mi-am dat seama cât de multe legături există între sport și investiții așa că am devenit și eu la rândul meu investitor. Cred în puterea exemplului personal și îmi doresc ca tot mai mulți români să facă pasul și să devină investitori,” a spus Andrei Roșu.

Reprezentanți ai mai multor fonduri de investiții, Irinel Tolescu (BT Asset Management), Mihai Purcărea (BRD Asset Management), Adrian Anghel (OTP Asset Management) și Mihnea Bărbulescu (ERSTE Asset Management) au arătat ce efect pot avea investițiile asupra bunastării personale. Doi investitori cu experiență pe piața de capital locală, Cristian Tudorescu, co-fondator Investors Club, și Mircea Iliescu, blogger www.bvbescu.ro, blog de investitor la bursă, au discutat despre strategii de succes la bursă dintr-o perspectivă individuală. Mihai Nichișoiu, senior broker Tradeville, a vorbit despre ce înseamnă companii și investiții responsabile la bursă. Reprezentanții Purcari Wineries, Nuclearelectrica și Antibiotice au vorbit, printre altele, despre ce înseamnă buna comunicare cu investitorii actuali și potențiali. Dan Rusu, Head of Research Banca Transilvania, a prezentat modalități prin care pot fi evitate deciziile pripite specifice investitorilor la început de drum. Pentru a discerne între oportunități, pierderi și profit și pentru a afla care este unitatea de măsură a câștigului la bursă, Loredana Lungu, manager de fond Erste Asset Management, a arătat cum poate varia câștigul, într-o anumită perioadă de timp, în funcție de cât investim și în ce anume. Mihai Căruntu, Senior Analyst Corporate Finance la BRD, a discutat despre mijloacele simple de detectare a oportunităților de investiții la bursă, iar Irina Nistor, senior manager, PwC Romania, a vorbit la Forum despre Declarația Unică. Cei prezenți la eveniment au putut participa la un workshop interactiv despre ce înseamnă să devii investitor. Atelierul a fost realizat de Irina Ștefănescu, Trainer educație non-formală, alături de Cristiana Mihai, Head of Marketing OTP Asset Management, Adrian Marin, broker Tradeville și Alin Brendea, director general adjunct Prime Transaction.

Forumul Investitorilor Individuali este un eveniment de referință organizat de Bursa de Valori București începând cu anul 2013, cu misiunea de a populariza piața de capital în rândul persoanelor fizice.

Ediția din acest an a fost organizată cu sprijinul partenerului principal Banca Transilvania, al partenerilor BRD Asset Management, ERSTE Asste Management, OTP Asset Management, Tradeville și al partenerilor media DIGI24, AGERPRES, Radio România Actualități, Financial Intelligence, Financial Market.