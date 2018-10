Tema acestei ediții a Forumului Investitorilor Individuali este „Banii mei, viitorul meu” – a economisi și a investi reprezintă fundamentul pentru un viitor mai bun

Sportivi de anduranță, specialiști în domeniul piețelor de capital și al comunicării cu investitorii, reprezentanți ai fondurilor de investiții, brokerilor și companiilor listate vor fi speakeri la unul dintre cele mai importante evenimente dedicate investitorilor de retail

Cea de-a opta ediție a Forumului Investitorilor Individuali va avea loc pe 10 noiembrie, la Radisson Blu, sala Atlas (Calea Victoriei nr. 63-81, București), în intervalul 09:30 – 16:30. Agenda preliminară a evenimentului este disponibilă pe pagina dedicată, bvbforum.ro.

Participarea la eveniment este posibilă în baza înregistrării pe platforma dedicată, bvbforum.ro, și în limita locurilor disponibile

Bursa de Valori București (BVB), cea mai importantă instituție a pieței locale de capital, organizează cea de-a opta ediție a Forumului Investitorilor Individuali, unul dintre evenimentele de referință dedicate investitorilor de retail. Pe parcursul zilei de 10 noiembrie, peste 20 de speakeri vor susține în fața publicului mai multe prezentări și ateliere dedicate atât potențialilor investitori, cât și celor experimentați. Evenimentul se va desfășura în intervalul orar 09:30 – 16:30 la Radisson Blu, sala Atlas (Calea Victoriei nr. 83-61, București), iar cei care doresc să participe se pot înscrie aici.

„Sunt foarte multe motive să vii la ediția din această toamnă a Forumului Investitorilor Individuali, acolo unde avem o agendă ce reflectă firul narativ al evenimentului, <<Banii mei, viitorul meu>>. Voi enumera doar câteva dintre ele: pentru că trebuie să învățăm să ne disciplinăm financiar, oricât de restrictiv ar părea acest lucru, să economisim și să investim constant. Totul pentru un rezultat previzibil: un viitor mai bun”, a spus Adrian Tănase, CEO al BVB.

„La Forum discutăm de obicei despre investiții, câștiguri, analize, portofolii. Dar mai discutăm despre ceva: despre experiențele oamenilor care fac aceste investiții, despre reușitele lor și încercăm să ne transmitem unii altora această cunoaștere acumulată de-a lungul timpului. Sperăm ca și această ediție a Forumului să fie un eveniment dedicat nu doar cunoașterii și colectării de informații utile, ci și întâlnirilor și discuțiilor specifice unei adevărate comunități a investitorilor”, a declarat Lucian Anghel, președintele Consiliului de Administrație al BVB.

Sunt cel puțin 10 motive să ni te alături:

1. Pentru a afla ce înseamnă perseverența și răbdarea de la Andrei Roșu, sportiv de anduranță; despre cum poți transfera aceste calități în domeniul investițional și cum te poți ajuta de ele pentru a-ți transforma deciziile în rezultate palpabile la bursă. Andrei Roșu spune despre sine că este ilustrarea omului orientat spre acțiune. Povestea lui Andrei va fi ca un punct de pornire pentru ca fiecare dintre noi să devină o versiune mai bună a sa, atât în viața cotidiană, cât și ceea ce privește investițiile.

2. Pentru a te convinge de unul singur de ce merită să investești banii pe care îi câștigi. Trei reprezentanți ai unor fonduri de investiții, Aurel Bernat (BT Asset Management), Mihai Purcărea (BRD Asset Management) și Adrian Anghel (OTP Asset Management) vor veni cu argumente și exemple pentru ca fiecare dintre noi să înțeleagă ce efect pot avea investițiile asupra bunastării personale.

3. Pentru inspirația pe care ți-o pot insufla doi investitori cu experiență pe piața de capital locală – Cristian Tudorescu, co-fondator Investors Club, și Mircea Iliescu, blogger bvbescu.ro, blog de investitor la bursă – care vor discuta despre strategii de succes la bursă dintr-o perspectivă individuală.

4. Pentru că poți afla ce înseamnă companii și investiții responsabile la bursă, dar și o comparație piață externă vs. piață locală, dintr-o discuție cu Mihai Nichișoiu, Senior Broker Tradeville, moderată de Daniela Șerban, Coordonator pentru Afaceri Publice și Comunicare Strategică McGuireWoods România.

5. Pentru pasiunea și dedicarea de care dau dovadă unele companii listate la BVB în relația lor cu investitorii. Buna Guvernanță Corporativă a unei companii listate la bursă presupune, printre altele, și buna comunicare cu investitorii actuali și potențiali, implicit cu acționarii companiei. În context local, putem vorbi de o traducere specifică a sintagmei <<GOOD Investor Relations>>? Sau principiile sunt aceleași, indiferent de timpuri și locuri? Reprezentanții Purcari Wineries (simbol bursier WINE), Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) și Antibiotice (simbol bursier ATB) vor veni la Forum pentru a ne împărtăși din propria experiență, dar și pentru a interacționa cu voi, potențiali investitori.

6. Pentru a învăța să ne gestionăm și să ne temperăm emoțiile, mai ales într-un domeniu atât de dinamic precum cel al investițiilor. Cum evităm deciziile pripite specifice investitorilor la început de drum ne va spune Dan Rusu, Head of Research Banca Transilvania.

7. Pentru a discerne între oportunități, pierderi, lăcomie și profit și pentru a afla care este unitatea de măsură a câștigului la bursă. Mihnea Bărbulescu, Director de Vânzări Erste Asset Management, ne va povesti despre cum poate varia câștigul, într-o anumită perioadă de timp, în funcție de cât investim și în ce anume.

8. Pentru a experimenta în cadrul unui atelier interactiv, alături de brokeri și reprezentanți ai fondurilor de investiții, ce înseamnă să fii investitor, cum poți deveni unul și cum îți poți calibra stilul investițional conform propriul mod de a fi.

9. Pentru că nu suntem atotștiutori și avem nevoie, unii dintre noi, de modele de urmat, de experiențele și cunoștințele altora pentru a ne motiva și a reuși în ceea ce ne propunem. Mihai Căruntu, Senior Analyst Corporate Finance la BRD, va discuta despre mijloacele simple de detectare a oportunităților de investiții la bursă.

10. Pentru că ai nevoie de informații pertinente de la specialiști, mai ales în materie de fiscalitate. Până la urmă este vorba de banii tăi, care trebuie gestionați corect. Irina Nistor, Senior Manager, PwC Romania, va veni la Forum pentru a răspunde la toate întrebările investitorilor legate de Declarația Unică.

Forumul Investitorilor Individuali este un eveniment de referință organizat de Bursa de Valori București, cu misiunea de a populariza piața de capital în rândul persoanelor fizice. În cadrul fiecărei ediții, participanții interesați de investiții și administrarea finanțelor personale au avut parte de prezentări privind situația pieței de capital, sesiuni interactive privind finanțele comportamentale și seminarii dedicate investitorilor începători sau avansați.

Ediția din acest an este organizată cu sprijinul partenerului principal Banca Transilvania, al partenerilor OTP Asset Management, Tradeville, și al partenerilor media Agerpres, DIGI24, Radio România Actualități, Financial Market, Financial Intelligence.