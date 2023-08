A treia ediție AFECT – festival imperfect, primul eveniment de acest gen dedicat educației emoționale și sănătății mintale din România, are loc la Brașov în perioada 18-20 august 2023. Intrarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuită.

AFECT este organizat de Fundația Hera și își propune să crească nivelul de conștientizare în ceea ce privește nevoia de educație emoțională la nivel social.

Trei zile pline de festival

Festivalul se desfășoară pe parcursul a trei zile, fiecare cu o tematică specifică, și anume: ”În pântec”, ”Copilăria și adolescența”, ”Copilul interior”.

Prima zi a festivalului este dedicată mamelor aflate la început de drum și pe lângă film, ateliere și dezbateri specifice temei zilei, va găzdui lansarea a două ghiduri de auto-ajutorare create cu dedicație pentru sănătatea emoțională a mamelor și a familiilor lor. Aceste ghiduri reprezintă rezultatul colaborării dintre Fundația HERA și Ministerul Sănătății din British Columbia, Canada, cu sprijinul Ambasadei Canadei la București.

Ghidul pentru Anxietate Perinatală și Ghidul pentru Depresie Perinatală sunt destinate mamelor, familiei, profesioniștilor care lucrează în domeniul sănătății. Ele oferă informații, sfaturi și tehnici practice pentru a gestiona și a depăși provocările emoționale.

4 locații principale de desfășurare

Evenimentele se întâmplă în mai multe locații din Brașov: Parcul central Nicolae Titulescu, Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu, Căsuța HERA și Hotel Kronwell și aduce împreună aproximativ 60 de facilitatori (medici, psihologi, psihoterapeuți, consilieri de dezvoltare, coachi, facilitatori Yoga&TRE, nutriționiști, profesori de sport, muzicieni, dansatori, artiști, scriitori etc) ce vor face posibile peste 40 de ateliere și activități, 3 concerte, 6 filme, o mulțime de dezbateri, teatru, dans, picnic la fermă, drum and community circle, yoga pentru copii și adulți etc.

Filmele, dezbaterile cu specialiști din domeniul sănătății mintale și fizice, concertele și dialogurile dintre public și artiștii care vor concerta, precum și evenimente ca drum and community circle, yoga și dans se vor desfășura în parcul central Nicolae Titulescu Brașov.

De asemenea, festivalul continuă tradiția PsihoLoc, un proiect organizat în colaborare cu Colegiul Psihologilor Filiala Brașov, ce va fi deschis în parcul central pe toată perioada festivalului, în intervalul orar 10.00-20.00.

În fiecare zi a evenimentului, PsihoLoc va găzdui ateliere pentru copii (prin Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Bv), acțiuni de educare, informare, conștientizare în ceea ce privește bullyingul/cyberbullyingul în școli (prin implicarea Salvați Copiii, Brașov, precum și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională ), precum și asupra consumului de alcool și droguri și a riscurilor asociate. Vor putea fi experimentate efectele provocate de consumul de alcool și droguri cu ajutorul unor ochelari speciali (prin susținerea Agenției Naționale Anti-Drog Brașov). Tot în cadrul PsihoLoc, Colegiul Psihologilor, filiala Brașov, va asigura permanență pe parcursul festivalului, prin psihologi afiliați, oferind informații persoanelor care se pregătesc sau își doresc să urmeze o carieră în domeniu, precum și celor care au întrebări referitoare la cum poate fi de ajutor psihologia.

Teatrul Sică Alexandrescu va găzdui un spectacol impresionant pus în scenă de 𝐭𝐫𝐮𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐮 „𝐀𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞”, coordonată de 𝐀𝐧𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐁𝐚̆𝐜𝐚𝐧𝐮, cu participarea pasionată a adolescenților talentați din cadrul Colegiului „Grigore Antipa”, Brașov, urmată de o dezbatere despre perioada adolescenței.

La Căsuța HERA și Hotel Kronwell se vor desfășura ateliere practice de autocunoaștere și dezvoltare personală dedicate mamelor, familiei, cuplului, adolescenților, adulților etc, precum și ateliere dedicate psihologilor.

Trupele și artiștii care vor concerta și vor intra în dialog cu publicul sunt: Alex Ștefănescu, Omul cu șobolani, Om la lună.

Programul complet al festivalului, pe www.afect.ro