Elon Musk este unul dintre cei mai cunoscuti si mai influenti oameni din lume, dar si unul dintre cei mai bogati. Fondatorul Tesla, SpaceX si Neuralink are o avere estimata la peste 200 de miliarde de dolari, dar nu se multumeste cu asta. El isi investeste o parte din banii sai in proprietati imobiliare pe care le renoveaza si le transforma in locuinte de lux. Iata cum a facut acest lucru cu cinci dintre casele sale.

O vila cu vedere la ocean

Una dintre cele mai spectaculoase proprietati ale lui Elon Musk este o vila situata pe malul oceanului in Malibu, California. El a cumparat-o in 2012 cu 17 milioane de dolari si a renovat-o complet cu o firma de renovari apartamente si dezvoltatori de succes, adaugandu-i un design modern si minimalist. Vila are sase dormitoare, sapte bai, o piscina infinita, un spatiu pentru meditatie si un lift. De asemenea, are o vedere superba la ocean si la insula Catalina.

O casa istorica

O alta proprietate impresionanta a lui Elon Musk este o casa istorica din Bel Air, Los Angeles. A cumparat-o in 2013 cu 6,75 milioane de dolari si a pastrat-o in mare parte intacta, respectandu-i arhitectura originala din anii ’30. Casa are patru dormitoare, cinci bai, o biblioteca, un salon cu semineu, un teren de tenis si o gradina frumoasa cu flori si copaci.

O ferma ecologica

O proprietate mai putin cunoscuta a lui Elon Musk este o ferma ecologica din Hillsborough, California. A cumparat-o in 2017 cu 23,4 milioane de dolari si a transformat-o intr-un refugiu verde. Ferma are 10 dormitoare, 10 bai, o sala de cinema, o sala de jocuri si o sala de sport. De asemenea, are o sera, un solar, un lac artificial si un sistem de panouri solare.

O casa futurista

O proprietate foarte interesanta a lui Elon Musk este o casa futurista din Boca Chica, Texas pe care a cumparat-o in 2019 cu 1,5 milioane de dolari si a construit-o din module prefabricate. Casa are trei dormitoare, doua bai, o bucatarie deschisa, un living spatios si o terasa cu vedere la rampa de lansare a rachetelor SpaceX.

O casa minimalista

O proprietate recenta a lui Elon Musk este o casa minimalista din Austin, Texas. El a cumparat-o in 2021 cu 50.000 de dolari si a instalat-o pe un teren de 2.000 de metri patrati. Casa este una dintre cele mai mici ale lui Elon Musk, avand doar 37 de metri patrati si este fabricata din metal si lemn si are un singur dormitor, o baie, un living si o fereastra mare care ofera lumina naturala.

Elon Musk este un om care nu se teme sa isi exprime personalitatea prin casele sale pe care le alege si le renoveaza dupa viziunea sa inovatoare. Fie ca sunt mari sau mici, vechi sau noi, simple sau sofisticate, casele lui Elon Musk sunt dovada ca acest om intreprinzator este un vizionar care isi traseaza propriul drum in lume.