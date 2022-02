Moartea tragică a unei fete de 21 de ani și a bunicului ei de 75 de ani produsă miercuri după ce au căzut cu mașina într-o baltă adâncă de cinci metri din zona drumului județean 209C, satul Liteni-Moara, s-a lăsat cu măsuri. Mai exact, astăzi au apărut două parapete din beton care protejează groapa. Un parapet a fost amplasat exact pe direcția în care mașina condusă de bunicul Ioan Rusu din satul Măzănăești, alături de care se afla nepoata Andreea Horga din Berchișești, s-a dus direct în baltă. Malul bălții este plin de candele lăsate de cunoscuți și nu numai. Este neclar deocamdată în ce condiții s-a petrecut tragedia. Se pare că bărbatul i s-a rău la volan și nu a mai putut controla mașina.

