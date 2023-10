De astăzi, România are o centralizare accesibilă și la îndemâna tuturor a informațiilor publice disponibile despre clădirile cu risc seismic din întreaga țară. Code for Romania a lansat prima soluție din Campania Așteaptă-te, române. #PUTEM3000 : „Acasă, în siguranță” , dedicată tuturor cetățenilor care locuiesc în zone cu risc seismic în România, realizată în colaborare de MKBT: Make Better și Code for Romania . Pentru prima dată, sunt disponibile în mod centralizat informațiile privind riscul seismic, modalități de protecție și, în premieră pentru România, harta tuturor clădirilor vulnerabile expertizate în România, cu cele mai expuse 22 de județe ale țării. Pe scurt, informații vitale despre locuire într-un teritoriu cu infrastructură fragilă și îndelung neglijată de autorități.

Potrivit datelor publice disponibile în acest moment, doar 0,073% din clădirile României erau expertizate cu privire la riscul seismic la ultima numărătoare (2011). Ca termen de comparație, e ca și cum, dintr-un oraș de dimensiunea Buzăului, din 100.000 de locuitori, doar 73 s-ar duce la medic pentru o evaluare a stării de sănătate.

Pentru a oferi informația relevantă, centralizată, necesară cetățenilor care doresc să se simtă în siguranță în privința riscului seismic, Code for Romania , cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, a lansat astăzi prima soluție anunțată în Campania „Așteaptă-te, române. #PUTEM3000”, seria de soluții digitale ce răspund la probleme punctuale ale românilor. Acasă, în siguranță este dedicată cetățenilor care locuiesc în zone supuse riscului seismic și dezvoltată împreună cu MKBT: Make Better , cu sprijinul Fundației Comunitare București .

„ Acasă, în siguranță ” ( acasainsiguranta.ro și pagina Acasă în siguranță ) își propune să crească gradul de conștientizare privind riscul seismic și să sprijine acțiuni pe care le pot face cetățenii din zone expuse hazardului seismic pentru a se simți mai în siguranță în locuințele lor.

Mai mult, de acum, oricine poate verifica dacă o clădire se află pe lista celor vulnerabile seismic pe harta tuturor clădirilor vulnerabile expertizate în România .

Pe Acasă, în siguranță dezvoltăm și transmitem materiale informative despre măsuri de reducere a riscurilor generate de activitatea seismică și, în același timp, inițiem acțiuni de colectare, procesare și „traducere” pentru publicul larg de date menite să crească conștientizarea privind riscul seismic. Concret, între resursele de bază aducem harta interactivă a tuturor clădirilor deja expertizate și încadrate în categorii de risc seismic și informație structurată:

– resurse pe înțelesul tuturor despre riscul seismic;

– acțiuni pe care le poate realiza oricare dintre noi pentru a ne proteja;

– știri despre acțiuni ale instituțiilor și organizațiilor active în domeniu;

– modificări legislative sau programe naționale relevante;

– contribuții ale specialiștilor care aduc lumină asupra subiectului;

– date și statistici.

„Am integrat pe platforma Acasă, în siguranță o hartă a stocului de clădiri rezidențiale expertizate în privința riscului seismic, cele a căror expertiză a fost comunicată și transmisă către Guvern. Și informație vitală despre protecția cetățeanului, prin care ne dorim propagarea unei culturi a prevenției, responsabilitate în ceea ce comunicăm, conștientizare și responsabilitate individuală, acțiuni de sprijin și control mai susținute. Dorim să ne aliem cu cât mai multe organizații și instituții din zone afectate de cutremure din România pentru a ajunge la cât mai mulți cetățeni. Ne dorim, de asemenea, să lucrăm cât mai îndeaproape cu autorități publice și instituții de cercetare cu atribuții în domeniul reducerii riscului seismic.”, subliniază Marina Bodog, cofondator MKBT: Make Better.

„Nu am ales întâmplător să lansăm soluția „Acasă, în siguranță” în aceeași săptămână în care marcăm și Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor, 13 octombrie. Dar nu „la anul”, nu doar de 4 martie, nu doar în momentul unui nou cutremur, ci acum ne sunt necesare soluții ușor de accesat într-un teritoriu cu un asemenea grad de risc seismic, cu clădiri nesigure și populație nepregătită pentru situații de urgență”, arată Bogdan Ivănel, fondator Code for Romania.

În cadrul Campaniei Așteaptă-te, române. #PUTEM3000, Code for Romania vine să rezolve câte o problemă a românilor în fiecare săptămână, până la sfârșitul anului. „Noi nu mai așteptăm «până la anul». Nu mai putem aștepta după alții. Rezolvăm o problemă a României în fiecare săptămână. Alătură-te celor care nu se mai așteaptă decât pe ei înșiși” este îndemnul campaniei fără precedent prin numărul de soluții digitale lansate într-un timp scurt, având ca beneficiari toți cetățenii României.

În fiecare săptămână, Code for Romania lansează câte o nouă soluție cu care vom face România mai bună prin tehnologie, câte o soluție pe care ne-am fi așteptat să o avem într-un stat funcțional.

Mai multe detalii citiți: https://www.code4.ro/ro/blog/asteapta-te-romane-1

Autor: Code for Romania