Duminică în jurul orei 23:55, un tânăr de 19 ani din Botoșani în timp ce conducea autoturismul pe DN 17, în afara localităţii Păltinoasa, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară condusă din sens opus de către un bărbat de 29 ani din Bucșoaia. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a 5 persoane (șoferi și pasageri din vehicule). S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 196 alin. 1 şi 4 din C.P.

