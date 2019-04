Două autoturisme s-au ciocnit astăzi la prânz în zona Brădet din municipiul Suceava în urma accidentului rezultând trei victime. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a informat că cele trei persoane rănite nu au fost încarcerate precizând că accidentul nu a fost unul major.

