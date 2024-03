În cursul zilei de miercuri, 20 martie, în jurul orei 13:15, o femeie din comuna Şerbăuţi, în timp ce conducea autoturismul pe str. Ana Ipătescu, la intersecţia semaforizată cu str. Mitropoliei, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de către un bărbat din comuna Şcheia, care a oprit la culoarea roşie a semaforului. În urma evenimentului rutier, cei doi conducători auto au stabilit că au rezultat doar pagube materiale şi se vor întâlni ulterior pentru a întocmi un formular amiabil.

Ulterior, bărbatul care conducea autoturismul s-a prezentat la UPU Suceava, întrucât acuza dureri în zona pieptului, fără a rămâne internat. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative, ulterior fiindu-le recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul savârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. și ped. de art. 196 alin. (2),(3) C.pen.”